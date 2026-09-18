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Niko Sulpriyono
Jumat, 18 September 2026 | 13.04 WIB

5 Shio Diprediksi Dapat Rezeki Nomplok Minggu Ini, Shio Kerbau hingga Kambing yang Terpilih!

Ilustrasi Shio Rezeki Nomplok (freepik) - Image

Ilustrasi Shio Rezeki Nomplok (freepik)

JawaPos.com - Setiap minggu dapat membawa peluang dan kejutan yang berbeda dalam urusan finansial. 

Dalam pembacaan shio kali ini, terdapat 5 shio yang disebut memiliki peluang memperoleh rezeki nomplok. 

Rezeki tersebut dapat hadir melalui berbagai bentuk, baik pemasukan tambahan, peluang pekerjaan, maupun kesempatan yang sebelumnya tidak diperhitungkan.

Lima shio yang masuk dalam daftar ini adalah Kerbau, Ular, Macan, Tikus, dan Kambing. 

Pembacaan tersebut bersifat hiburan dan tidak dapat dijadikan kepastian mengenai kondisi keuangan seseorang. 

Namun, bagi Anda yang memiliki salah satu shio tersebut, daftar ini dapat menjadi pengingat untuk lebih peka terhadap peluang yang muncul sepanjang minggu.

Daripada hanya menunggu datangnya keberuntungan, Anda tetap perlu mengambil langkah nyata ketika kesempatan terbuka. 

Rezeki tambahan dapat menjadi lebih berarti apabila diikuti keputusan yang bijak dalam mengelola pekerjaan, usaha, dan keuangan. 

Berikut 5 shio yang disebut berpeluang mendapatkan rezeki nomplok minggu ini dilansir dari YouTube Tarot Opa Andrew pada Kamis (18/09).

1. Shio Kerbau

Editor: Hanny Suwindari
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