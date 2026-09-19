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Rabbany Wanadriani
Sabtu, 19 September 2026 | 17.22 WIB

Kerja Keras Berbuah Manis, 7 Shio Ini Konon Makin Sejahtera di Masa Tua

ilustrasi shio yang kaya raya. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Kekayaan umumnya tidak terbentuk dalam waktu singkat. Bagi banyak orang, kondisi finansial yang mapan merupakan hasil dari proses panjang, mulai dari bekerja, menabung, mengelola pengeluaran, hingga mengambil keputusan keuangan secara hati-hati.

Dalam tradisi astrologi Tiongkok, karakter setiap shio kerap dikaitkan dengan perjalanan hidup dan keberuntungan finansial. Ada sejumlah shio yang dipercaya baru menikmati hasil terbaik setelah melewati berbagai tahapan kehidupan.

Meski demikian, ramalan mengenai kekayaan berdasarkan shio merupakan bagian dari kepercayaan dan tidak dapat dijadikan jaminan mengenai kondisi finansial seseorang.

Dilansir Rezeki & Hoki, berikut tujuh shio yang disebut memiliki peluang mencapai kemapanan finansial seiring bertambahnya usia.

1. Kerbau

Shio Kerbau dikenal dengan karakter sabar, tekun, dan cenderung tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan.

Dalam urusan finansial, sifat tersebut dipercaya membuat mereka lebih berhati-hati ketika menggunakan uang. Mereka disebut lebih suka mempertimbangkan keuntungan dan risiko sebelum mengambil langkah besar.

Menurut ramalan tersebut, hasil dari kebiasaan mengelola keuangan secara disiplin berpotensi mulai terlihat ketika memasuki usia matang. Bahkan, rentang usia 50 hingga 70 tahun disebut sebagai periode ketika kondisi finansial Kerbau dapat berkembang lebih baik.

2. Naga

Shio Naga kerap digambarkan sebagai sosok yang penuh percaya diri dan memiliki daya tarik kuat.

Karakter berani tersebut dipercaya membuat Naga tidak mudah melewatkan kesempatan yang datang. Mereka juga disebut mampu mengambil keputusan dengan cepat ketika melihat peluang yang dianggap menguntungkan.

Dalam ramalan finansial, keberanian mengambil risiko dan kemampuan memanfaatkan kesempatan disebut dapat menjadi modal Naga untuk membangun kekayaan secara bertahap.

3. Tikus

Shio Tikus dikenal memiliki kecerdikan serta kemampuan membaca situasi. Dalam hal keuangan, karakter tersebut dipercaya membantu mereka menentukan pilihan dengan lebih terencana.

Mereka disebut cukup mampu mengatur pemasukan dan pengeluaran sehingga memiliki peluang untuk menjaga kondisi finansial tetap stabil.

Ramalan tertentu menyebut perkembangan kekayaan Tikus dapat semakin terlihat ketika memasuki usia 50 hingga 70 tahun. Kejelian dalam mengelola uang dan mengambil keputusan disebut menjadi salah satu faktor yang mendukungnya.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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