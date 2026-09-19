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Rabbany Wanadriani
Sabtu, 19 September 2026 | 17.19 WIB

Peluang Baru Bermunculan, 4 Shio Ini Diprediksi Memasuki Fase Penuh Keberuntungan

ilustrasi shio yang beruntung. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Dalam astrologi Tiongkok, pergantian waktu dan karakter masing-masing shio kerap dikaitkan dengan perjalanan kehidupan seseorang. Salah satu hal yang banyak dibahas adalah peluang, keberuntungan, dan momentum untuk meraih tujuan.

Dalam ramalan untuk beberapa hari mendatang, sejumlah shio disebut akan memasuki periode yang lebih positif. Mereka dipercaya memiliki dorongan untuk mengambil langkah baru, menyelesaikan rencana yang tertunda, hingga menemukan peluang yang sebelumnya belum terlihat.

Namun, ramalan shio merupakan bagian dari tradisi dan kepercayaan astrologi, sehingga tidak dapat dijadikan kepastian mengenai apa yang akan terjadi pada seseorang.

Dilansir Horoscope, berikut empat shio yang disebut berpotensi memasuki periode penuh peluang dan keberuntungan.

1. Naga

Shio Naga diprediksi merasakan dorongan energi yang lebih kuat dalam beberapa hari ke depan.

Semangat tersebut dapat menjadi modal untuk kembali mengerjakan sesuatu yang sebelumnya sengaja ditunda. Rencana yang sempat terhenti pun disebut memiliki peluang untuk mulai bergerak kembali.

Periode ini dalam ramalan astrologi Tiongkok dianggap cocok bagi Naga untuk berani mengambil keputusan dan membuka lembaran baru. Langkah yang sudah lama dipikirkan mungkin terasa lebih mudah untuk diwujudkan.

2. Ular

Bagi shio Ular, periode mendatang disebut membawa kejernihan dalam berpikir dan keyakinan terhadap keputusan sendiri.

Masalah yang sebelumnya terlihat rumit atau sulit menemukan jalan keluar berpotensi mulai menunjukkan titik terang. Ular juga disebut akan lebih mampu memahami situasi dan menentukan langkah berikutnya.

Dalam ramalan ini, intuisi menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan. Kepekaan dalam membaca keadaan dipercaya dapat membantu Ular menemukan peluang yang mengarah pada hasil positif.

3. Kuda

Shio Kuda disebut mulai melihat perkembangan yang lebih jelas menuju tujuan yang selama ini dikejar.

Sebuah pertemuan, aktivitas, atau kesempatan baru dalam beberapa hari mendatang bahkan diramalkan dapat memberikan pengaruh positif terhadap rencana mereka.

Karena itu, Kuda disarankan untuk tidak hanya menunggu keadaan berubah. Dalam perspektif ramalan tersebut, keberanian mengambil tindakan justru menjadi kunci untuk memanfaatkan peluang yang muncul.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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