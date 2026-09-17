Rezeki Makin Lancar, 5 Shio Ini Disebut Berpeluang Mendapat Keuntungan di September 2026

JawaPos.com – September 2026 disebut membawa sejumlah peluang finansial bagi beberapa pemilik shio. Dalam ramalan astrologi Tionghoa, terdapat lima shio yang diprediksi memiliki kesempatan lebih besar untuk menikmati kelancaran rezeki sepanjang bulan tersebut.

Peluang yang muncul bisa berkaitan dengan pekerjaan, bisnis, investasi, maupun hubungan dengan orang-orang di sekitar. Namun, prediksi semacam ini merupakan bagian dari kepercayaan atau ramalan dan bukan kepastian mengenai kondisi keuangan seseorang.

Dilansir dari rezeki&hoki, berikut lima shio yang dalam ramalan tersebut disebut berpotensi mengalami peningkatan kesejahteraan pada September 2026.

1. Shio Tikus Pemilik Shio Tikus dikenal dalam karakteristik astrologi Tionghoa sebagai sosok yang cekatan, pandai membaca situasi, dan mampu menemukan kesempatan di tengah kondisi yang sulit.

Pada September 2026, mereka diramalkan memiliki kesempatan untuk membuka pintu rezeki dari berbagai arah. Kesempatan tersebut bisa berupa proyek baru, pekerjaan tambahan, hingga peluang dalam dunia perdagangan.

Bagi yang menjalankan bisnis daring, bulan ini disebut dapat menghadirkan peluang untuk meningkatkan pemasukan. Sementara itu, karyawan mungkin memperoleh tambahan pendapatan melalui bonus atau tanggung jawab baru.

Ramalan tersebut juga menyebut kemungkinan datangnya pemasukan yang sebelumnya tidak diperhitungkan, termasuk pembayaran utang lama. Meski demikian, keberhasilan finansial tetap perlu diiringi dengan sikap bijaksana dalam mengelola uang.

2. Shio Kerbau Shio Kerbau kerap dikaitkan dengan sifat tekun, sabar, dan konsisten. Karakter tersebut dalam ramalan September 2026 disebut mulai memberikan hasil setelah melalui proses yang cukup panjang.

Mereka yang sebelumnya telah menanamkan modal atau menjalankan usaha secara konsisten diprediksi mulai melihat perkembangan positif. Keuntungan juga disebut berpotensi muncul dari investasi atau kegiatan usaha yang sudah berjalan sebelumnya.