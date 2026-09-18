Ramalan Zodiak Pisces Jumat, 18 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuanga

Ilustrasi zodiak Pisces (magnific/pikisuperstar)
JawaPos.com - Zodiak pisces akan memiliki hari yang memuaskan. Fokuslah melakukan pekerjaan yang baik untuk membuat kemajuan karir dan mencapai tujuan. Dedikasi pisces terhadap pekerjaan tidak akan luput dari perhatian.
Namun, mungkin ada beberapa situasi sulit di tempat kerja yang ingin pisces hindari. Selain itu, melakukan makan malam bersama keluarga atau pasangan bukanlah ide yang buruk.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Pisces pada Jumat, 18 September 2026.
Pisces (19 Februari – 20 Maret)
Upaya zodiak pisces untuk memperbaiki hubungan akan membuat pasangan bersedia untuk memberi kesempatan kedua. Terkait karir, bersiaplah karena pisces akan mendapatkan tawaran menarik dari perusahaan besar.
Sementara itu, konsumsi makanan yang disiapkan dengan baik, bersih, dan sehat, agar terhindar dari masalah pencernaan. Terkait keuangan, pastikan membuat kesan yang baik karena pisces akan melihat beberapa perkembangan pada kesempatan promosi atau kesepakatan bisnis.
Cinta Pisces
Pisces bersedia mencoba atau melakukan apa saja untuk memperbaiki hubungan dengan pasangan. Terlepas dari masalah di masa lalu, pisces siap untuk melupakannya dan memulai babak baru. Melalui sikap ini, pasangan akan bersedia untuk memberi pisces kesempatan kedua.
Karir Pisces
Hari ini bisa menjadi hari yang luar biasa bagi karir pisces. Kemungkinan besar, pisces akan mendapatkan tawaran menarik dari perusahaan besar, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
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Jawa Pos
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