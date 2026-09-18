Ramalan Zodiak Scorpio Jumat, 18 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Scorpio (Freepik)
JawaPos.com – Sebaiknya zodiak scorpio tidak terlalu stres memikirkan hal-hal kecil atau masalah sepele. Scorpio mungkin merasa kesal dengan tekanan dari atasan.
Tetapi, semua itu akan terbayar jika scorpio lulus ujian ini dengan nilai yang memuaskan. Luangkan waktu untuk berlatih yoga atau meditasi, betapapun sibuknya harimu.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Scorpio Jumat, 18 September 2026.
Scorpio (23 Oktober – 21 November)
Zodiak scorpio dan pasangan bisa bersantai dan merenungkan semua yang telah dilalui bersama. Terkait karir, pastikan sudah yakin bahwa apa yang akan dituju lebih baik sebelum berganti pekerjaan.
Sementara itu, konsumsi buah segar untuk mengatasi masalah perut serta fokus membangun kesehatan yang baik. Pada ranah keuangan, jangan menghabiskan uang untuk barang-barang yang tidak dibutuhkan karena ada indikasi kerugian finansial.
Cinta Scorpio
Jika sedang menjalin hubungan, scorpio dan pasangan bisa berbagi kebahagiaan dan gairah bersama. Ini adalah hari untuk bersantai dan merenungkan semua yang telah dilalui bersama pasangan. Kalian berdua juga dapat berbagi beberapa momen, tertawa, dan menikmati kebersamaan.
Karir Scorpio
Hari ini, scorpio mungkin tergoda oleh pekerjaan yang tampaknya menghasilkan uang dengan mudah. Scorpio mungkin mempertimbangkan untuk meninggalkan posisi saat ini demi pekerjaan lain.
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Jawa Pos
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