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Dea Agustin Adrianingtyas
Jumat, 18 September 2026 | 21.06 WIB

Ramalan Zodiak Gemini 18 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Gemini (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Gemini (magnific)

JawaPos.com - Hari ini adalah hari yang sangat baik bagi zodiak gemini. Energi positif sedang menghampiri, jadi carilah peluang yang ada tepat di depanmu. Gemini mungkin sedang mengalami perubahan besar saat ini.

Singkirkan semua hal yang telah membatasi di masa lalu, karena masa depan sedang terbuka lebar. Berdayakan diri melakukan perubahan yang diperlukan untuk membangun hidup sesuai dengan keinginan.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini pada Jumat, 18 September 2026.

Gemini (21 Mei – 20 Juni)

Zodiak gemini perlu memanfaatkan hari yang baik ini untuk memberi dan menerima cinta dari pasangan. Terkait karir, hari ini bukanlah waktu yang tepat untuk mewujudkan pergantian karir.

Sementara itu, hindari sakit perut dengan berolahraga untuk meringankan gejalanya. Terkait keuangan, buatlah rencana pengeluaran dan jangan menghabiskan semuanya demi membeli barang mewah. 

Cinta Gemini

Hari ini memiliki aspek romantis, jadi nikmatilah. Perselisihan akan sirna dan digantikan oleh keadaan saling menghargai. Gunakan hari yang baik ini untuk memberi dan menerima cinta sebagai balasannya. Jika lajang, gemini harus tetap waspada karena mungkin ada seseorang yang mengagumi dari jauh.

Karir Gemini

Gemini mungkin berpikir untuk berganti karir, tetapi hari ini bukanlah waktu yang tepat untuk mewujudkannya. Tunggu beberapa saat sebelum beralih. Sebelum mengambil langkah terkait perubahan karir, berikan waktu lebih banyak pada pekerjaan saat ini. 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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