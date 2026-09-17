Punya Naluri Bisnis Kuat, 5 Zodiak Ini Diprediksi Cocok Jadi Pengusaha

JawaPos.com – Membangun bisnis sendiri bukanlah perkara mudah. Seorang pengusaha perlu memiliki keberanian menghadapi risiko, kemampuan membaca peluang, kreativitas, serta ketekunan untuk mempertahankan usaha dalam berbagai kondisi.

Bagi sebagian orang, dunia kewirausahaan bahkan menjadi pilihan untuk mengembangkan ide sekaligus memperoleh kebebasan dalam menentukan arah pekerjaan.

Menariknya, astrologi kerap mengaitkan karakter tertentu dengan kecenderungan seseorang dalam menjalankan bisnis. Beberapa zodiak disebut memiliki sifat yang mendukung aktivitas kewirausahaan, mulai dari kreativitas hingga kemampuan mengatur strategi.

Dilansir dari Asotalk, berikut lima zodiak yang dalam penafsiran astrologi disebut memiliki karakter yang cocok untuk menekuni dunia usaha.

1. Pisces Pisces dikenal sebagai zodiak yang memiliki imajinasi kuat dan cenderung peka terhadap lingkungan di sekitarnya.

Dalam penafsiran astrologi, kemampuan tersebut dapat menjadi modal bagi Pisces untuk menciptakan ide yang berbeda dari kebanyakan orang. Mereka juga disebut mampu membayangkan sesuatu yang belum terlihat dan kemudian berusaha mengubah gagasan tersebut menjadi kenyataan.

Karakter kreatif dan empatik membuat Pisces disebut berpotensi mengembangkan bisnis yang berhubungan dengan kebutuhan atau pengalaman konsumen.

Meski demikian, keberhasilan usaha tentu tidak hanya ditentukan oleh karakter zodiak. Perencanaan, kemampuan eksekusi, modal, serta kondisi pasar tetap menjadi faktor penting.

2. Capricorn Capricorn sering diasosiasikan dengan pribadi yang disiplin, bertanggung jawab, dan memiliki orientasi kuat terhadap tujuan.