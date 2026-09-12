Rezeki Mengalir dari Ide, Ini 7 Shio yang Diprediksi Punya Naluri Bisnis Tajam

JawaPos.com – Kecerdasan dalam melihat kesempatan dapat menjadi modal penting untuk mengembangkan karier maupun kondisi finansial. Dalam astrologi Tionghoa, kemampuan tersebut kerap dikaitkan dengan karakter shio tertentu.

Beberapa shio dipercaya mempunyai pola pikir strategis, kreativitas, serta keberanian dalam memanfaatkan peluang. Berkat karakter tersebut, mereka disebut mampu mengembangkan gagasan menjadi aktivitas yang menghasilkan keuntungan.

Dalam kepercayaan astrologi Tionghoa, kecerdasan finansial tidak hanya berkaitan dengan kemampuan mendapatkan uang. Cara mengatur pemasukan, mengambil keputusan, membaca peluang, dan merencanakan masa depan juga dianggap memiliki peran penting.

Dilansir dari akun YouTube Naura Kom, terdapat tujuh shio yang disebut memiliki kecerdasan dan kemampuan dalam mengubah ide maupun peluang menjadi sumber rezeki.

Berikut tujuh shio tersebut:

1. Shio Tikus Pemilik Shio Tikus dikenal memiliki kemampuan berpikir cepat dan cermat dalam membaca keadaan. Dalam urusan finansial, karakter tersebut dipercaya membuat mereka lebih peka terhadap peluang yang berpotensi menghasilkan keuntungan.

Mereka disebut mampu menganalisis suatu kesempatan sebelum mengambil keputusan. Kemampuan tersebut dapat membantu mereka memilah pilihan bisnis maupun investasi yang dianggap paling sesuai.

Selain pandai melihat peluang, Shio Tikus juga dipercaya cukup terampil dalam mengatur keuangan. Perencanaan yang matang dan cara berpikir strategis membuat mereka dinilai mampu membangun kondisi finansial secara bertahap.

Shio Tikus yang lahir pada tahun 1972, 1984, 1996, dan 2008 juga memiliki elemen yang berbeda, masing-masing Air, Kayu, Api, dan Tanah.