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Rabbany Wanadriani
Rabu, 16 September 2026 | 04.48 WIB

5 Shio yang Punya Naluri Bisnis dan Berpotensi Cepat Meraih Kekayaan, Penasaran?

ilustrasi shio banyak uang. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi shio banyak uang. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Setiap orang memiliki cara berbeda dalam mengelola keuangan. Ada yang gemar berbelanja, sementara sebagian lainnya lebih senang menabung dan memikirkan rencana finansial untuk masa depan.

Dalam astrologi Tiongkok, karakter berdasarkan shio juga kerap dikaitkan dengan cara seseorang memperlakukan uang. Beberapa shio disebut memiliki sifat ambisius, penuh perhitungan, dan cukup disiplin sehingga dianggap memiliki peluang lebih besar untuk membangun kekayaan.

Kemampuan tersebut bisa muncul melalui berbagai cara, mulai dari ketelitian dalam mengatur pengeluaran hingga keberanian mengambil peluang bisnis. Meski begitu, kondisi finansial seseorang tentu tetap dipengaruhi oleh keputusan, usaha, dan situasi kehidupan masing-masing.

Dilansir dari Horoscope, berikut lima shio yang disebut memiliki bakat dalam mengumpulkan uang dan membangun kekayaan.

1. Monyet

Shio Monyet dikenal cukup berhati-hati ketika berhadapan dengan persoalan finansial. Mereka cenderung tidak gegabah mengambil keputusan, terutama jika menyangkut risiko yang besar.

Alih-alih mengejar keuntungan secara instan, Monyet lebih suka menyusun strategi, menyisihkan uang, kemudian membangun kondisi finansial secara bertahap. Rasa aman menjadi salah satu hal yang penting bagi mereka.

Karakter pekerja keras juga membuat Monyet berani mengejar posisi yang lebih tinggi dalam karier. Sebagian dari mereka bahkan memiliki dorongan untuk menjadi pemimpin atau mengembangkan usaha sendiri demi mendapatkan masa depan yang lebih mapan.

2. Kerbau

Kerbau dikenal sebagai sosok yang tekun dan memiliki kesabaran tinggi. Mereka bersedia bekerja keras untuk memperoleh kehidupan nyaman yang selama ini diinginkan.

Dalam mengelola uang, shio Kerbau cenderung menghindari keputusan yang terlalu spekulatif. Mereka lebih nyaman dengan perencanaan yang matang dan langkah finansial yang relatif aman.

Ketika sudah memiliki target tertentu, Kerbau biasanya akan berusaha mempertahankannya sampai berhasil. Kebiasaan menabung dan mengatur pengeluaran secara disiplin menjadi salah satu kekuatan mereka.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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