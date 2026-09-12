Punya Naluri Bisnis Kuat, 7 Shio Ini Dipercaya Mudah Meraih Kemakmuran

ilustrasi 12 tanda shio. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Dalam astrologi Tionghoa, setiap shio dipercaya memiliki karakter dan peruntungan yang berbeda-beda. Salah satunya berkaitan dengan keberuntungan dalam pekerjaan, bisnis, serta kondisi finansial.
Sejumlah shio bahkan dipercaya memiliki peluang lebih besar untuk meraih kemakmuran. Karakter seperti pekerja keras, pandai membaca peluang, berani mengambil keputusan, hingga mampu mengatur keuangan kerap dikaitkan dengan keberuntungan finansial.
Meski begitu, ramalan mengenai hoki dan rezeki merupakan bagian dari kepercayaan tradisional sehingga tidak dapat dijadikan ukuran pasti mengenai kondisi ekonomi seseorang.
Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, terdapat tujuh shio yang dipercaya memiliki peruntungan kuat dalam urusan finansial dan berpeluang menikmati kehidupan yang lebih makmur.
Shio Kuda dikenal sebagai sosok yang memiliki semangat tinggi dan tidak mudah menyerah. Mereka dipercaya mampu terus bergerak meskipun menghadapi berbagai hambatan.
Sifat pekerja keras tersebut menjadi salah satu karakter yang dikaitkan dengan keberuntungan finansial. Pemilik Shio Kuda disebut tidak mudah melewatkan kesempatan ketika melihat peluang yang dapat dikembangkan.
Dalam dunia bisnis, mereka juga dipercaya memiliki insting yang cukup tajam. Keberanian mencoba hal baru dan ketekunan dalam menjalankan usaha dianggap dapat membantu mereka membangun kondisi keuangan yang semakin kuat.
Kerbau identik dengan ketekunan dan kemampuan bekerja secara konsisten. Dalam astrologi Tionghoa, karakter tersebut dipercaya menjadi modal penting untuk membangun kemakmuran dalam jangka panjang.
Pemilik Shio Kerbau juga disebut mampu menganalisis keadaan sebelum mengambil keputusan. Mereka tidak terburu-buru bertindak dan cenderung mempertimbangkan berbagai risiko yang mungkin muncul.
Kemampuan melihat peluang sekaligus menjaga perhitungan membuat Shio Kerbau dipercaya memiliki potensi mengembangkan aset dan penghasilan secara bertahap.
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