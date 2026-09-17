Dari Sederhana Jadi Bergelimang Harta, 5 Weton Ini Diprediksi Ketiban Rezeki Besar

JawaPos.com – Dalam budaya Jawa, weton merupakan perpaduan hari dan pasaran kelahiran yang sejak lama digunakan dalam berbagai tradisi dan penafsiran kehidupan.

Sebagian masyarakat masih menggunakan Primbon Jawa sebagai rujukan tradisional untuk membaca karakter, kecocokan pasangan, hingga peruntungan seseorang. Salah satu hal yang kerap dibahas adalah mengenai rezeki dan perubahan nasib.

Dalam sejumlah penafsiran primbon, beberapa weton dipercaya mempunyai karakter yang mendukung datangnya peluang besar. Rezeki tersebut bahkan digambarkan dapat muncul dari arah yang tidak disangka-sangka.

Meski demikian, ramalan weton merupakan bagian dari kepercayaan dan tradisi budaya sehingga tidak dapat dijadikan kepastian mengenai masa depan atau kondisi ekonomi seseorang.

Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat lima weton yang dalam penafsiran tersebut disebut memiliki peluang mengalami perubahan nasib dan memperoleh rezeki besar.

Berikut daftarnya:

1. Rabu Pahing Orang yang lahir pada Rabu Pahing dalam sejumlah penafsiran Primbon Jawa digambarkan mempunyai kecerdasan dan kemampuan beradaptasi yang baik.

Karakter tersebut dipercaya membuat mereka lebih mudah membaca situasi serta melihat kesempatan yang mungkin tidak diperhatikan orang lain.

Dalam urusan rezeki, Rabu Pahing disebut berpotensi memperoleh kesempatan finansial dari jalur yang sebelumnya tidak direncanakan. Misalnya, tawaran kerja sama, peluang usaha, atau keuntungan dari kegiatan yang sudah dilakukan sebelumnya.