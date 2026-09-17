Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Mohammad Maulana Iqbal
Jumat, 18 September 2026 | 02.08 WIB

Bersinar Bagai Matahari, Ini 5 Weton Lakuning Srengenge Penuh Karisma Menurut Primbon Jawa

Weton karisma Lakuning Srengenge menurut Primbon Jawa./Magnific/ pressfoto - Image

Weton karisma Lakuning Srengenge menurut Primbon Jawa./Magnific/ pressfoto

JawaPos.com – Primbon Jawa mengenal istilah Lakuning Srengenge untuk weton dengan sifat menyerupai matahari yang bersinar terang.

Golongan weton ini dipercaya memiliki energi besar, pengaruh kuat, serta karisma yang mampu menerangi banyak orang.

Keberuntungan, kepemimpinan, dan keteguhan hati menjadi ciri khas yang melekat pada kategori weton ini.

Dilansir dari akun YouTube Energi Weton pada Kamis (17/9), disebutkan lima weton yang menurut primbon Jawa termasuk dalam kategori Lakuning Srengenge tersebut.

1. Minggu kliwon

Weton Minggu Kliwon memiliki neptu tiga belas yang menandakan kepribadian kuat dan aura kepemimpinan alami.

Karakter tersebut diibaratkan seperti matahari yang bersinar terang di siang hari memberi arah bagi banyak orang.

Jiwa pemimpin alami membuat mereka sering menjadi tokoh penting dalam keluarga, pekerjaan, maupun komunitas sekitarnya.

Kewibawaan yang dimiliki membuat mereka disegani karena kebijaksanaan serta ketegasan dalam mengambil setiap keputusan.

Kesuksesan sering datang dengan mudah seiring ketegasan yang menjadi karakter utama pemilik weton ini.

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
9 Ucapan Karisma Kuat yang Bikin Orang Nyaman Diajak Ngobrol Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

9 Ucapan Karisma Kuat yang Bikin Orang Nyaman Diajak Ngobrol Menurut Psikologi

Sabtu, 12 September 2026 | 21.39 WIB

Bikin Orang Betah di Dekatnya, 7 Weton Ini Konon Punya Karisma Alami - Image
Zodiak

Bikin Orang Betah di Dekatnya, 7 Weton Ini Konon Punya Karisma Alami

Jumat, 11 September 2026 | 06.14 WIB

Bukan Sekadar Karisma, 7 Kebiasaan Ini Bikin Kehadiran Seseorang Terasa Menyenangkan - Image
Kepribadian

Bukan Sekadar Karisma, 7 Kebiasaan Ini Bikin Kehadiran Seseorang Terasa Menyenangkan

Rabu, 9 September 2026 | 23.54 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Genoa vs Sudtirol di Coppa Italia: Grifone Berburu Gol di Stadio Ferraris - Image
1

Prediksi Skor Genoa vs Sudtirol di Coppa Italia: Grifone Berburu Gol di Stadio Ferraris

2

Prediksi Skor FC Seoul vs Persib di ACL Two: Maung Bandung Hadapi Ujian Berat di Korea

3

Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Espanyol di Liga Spanyol: Misi Berat Emil Audero di Kandang

4

Prediksi Skor Levante vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol: Los Leones Bidik Poin di Laga Tandang

5

Prediksi Skor Olympiacos vs Jagiellonia Bialystok di Liga Europa: Thrylos Amankan 3 Poin Kandang

6

Prediksi Skor Reading vs Brentford di Carabao Cup: The Bees Bakal Sengat Tuan Rumah

7

Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi

8

Prediksi Skor Al-Hilal vs Al-Gharafa di Liga Champions Asia: Gabriel Martinelli Cetak Gol Lagi!

9

Prediksi Genoa vs Sudtirol: Rotasi De Rossi Jadi Sorotan, Laga Coppa Italia Bisa Berlangsung Sengit

10

Prediksi Skor Atletico Madrid vs Osasuna di Liga Spanyol: Los Colchoneros Menang di Metropolitano

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore