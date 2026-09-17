Bersinar Bagai Matahari, Ini 5 Weton Lakuning Srengenge Penuh Karisma Menurut Primbon Jawa

JawaPos.com – Primbon Jawa mengenal istilah Lakuning Srengenge untuk weton dengan sifat menyerupai matahari yang bersinar terang.

Golongan weton ini dipercaya memiliki energi besar, pengaruh kuat, serta karisma yang mampu menerangi banyak orang.

Keberuntungan, kepemimpinan, dan keteguhan hati menjadi ciri khas yang melekat pada kategori weton ini.

Dilansir dari akun YouTube Energi Weton pada Kamis (17/9), disebutkan lima weton yang menurut primbon Jawa termasuk dalam kategori Lakuning Srengenge tersebut.

1. Minggu kliwon

Weton Minggu Kliwon memiliki neptu tiga belas yang menandakan kepribadian kuat dan aura kepemimpinan alami.

Karakter tersebut diibaratkan seperti matahari yang bersinar terang di siang hari memberi arah bagi banyak orang.

Jiwa pemimpin alami membuat mereka sering menjadi tokoh penting dalam keluarga, pekerjaan, maupun komunitas sekitarnya.

Kewibawaan yang dimiliki membuat mereka disegani karena kebijaksanaan serta ketegasan dalam mengambil setiap keputusan.