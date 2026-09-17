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Mohammad Maulana Iqbal
Jumat, 18 September 2026 | 06.13 WIB

Keuangan Meledak! 5 Shio Alami Finansial Melonjak dan Kaya Mendadak Kata Astrologi Tionghoa

Ilustrasi Kaya raya (Freepik) - Image

Ilustrasi Kaya raya (Freepik)

JawaPos.com – Astrologi Tionghoa kembali mengungkap ramalan mengejutkan: sejumlah shio diprediksi mengalami lonjakan keuangan dan perubahan finansial yang drastis.

Shio-shio ini disebut bakal menikmati momen langka ketika keberuntungan finansial berpihak penuh, menjadikan mereka kaya mendadak dalam waktu singkat.

Dalam astrologi Tionghoa, pergerakan energi langit dan elemen tahun memberikan dampak signifikan terhadap nasib keuangan dan arah kekayaan tiap shio.

Bagi pemilik shio tertentu, tahun ini disebut sebagai masa emas dalam hal keuangan, saat segala aspek finansial melonjak tinggi tanpa hambatan berarti.

Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, dijelaskan bahwa terdapat lima shio alami finansial keuangan melonjak dan kaya mendadak menurut astrologi Tionghoa.

1. Shio Naga

Shio Naga yang lahir pada tahun 1964 (unsur kayu), 1976 (unsur api), 1988 (unsur tanah), 2000 (unsur logam), dan 2012 (unsur air) dikenal sebagai lambang keberuntungan dan kekuatan dalam dunia kerja.

Mereka memiliki bakat alami untuk meraih posisi tinggi dan mendapat penghormatan dari kolega di lingkungan profesional.

Kemampuan adaptasi yang luar biasa membuat mereka mampu menghadapi perubahan situasi dengan sangat cepat dan efektif.

Jiwa kepemimpinan yang kuat menjadikan mereka mampu mengelola tim dengan sempurna dan mencapai target yang telah ditetapkan.

Editor: Hanny Suwindari
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