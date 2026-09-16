Kekayaan Melimpah Ruah! 5 Weton yang Jalan Rezekinya Lebih Terbuka di tahun 2026

Ilustrasi Rezeki (magnific)
JawaPos.com – Weton dalam Primbon Jawa sering dipandang sebagai petunjuk energi hidup yang beresonansi kuat dengan arah nasib pada tahun 2026.
Tahun 2026 memberi ruang bagi penafsiran Primbon Jawa tentang bagaimana setiap weton mengalirkan kemungkinan rezeki yang lebih terbuka.
Primbon Jawa menghadirkan cara pandang menarik tentang hubungan weton, perjalanan waktu, dan dinamika rezeki yang bergerak sepanjang 2026.
Setiap weton di Primbon Jawa dipahami membawa pola unik yang dipercaya berpengaruh terhadap peluang rezeki di tahun 2026.
Dikutip dari akun YouTube Pandawa cirebon, dijelaskan bahwa ada lima weton yang jalan rezekinya lebih terbuka di tahun 2026 menurut ramalan primbon jawa.
1. Senin Pon
Mereka yang terlahir pada hari Senin Pon dikenal memiliki kecerdasan yang menonjol dibandingkan orang lain di sekitarnya.
Namun kecerdasan yang dimiliki terkadang membuat mereka cenderung meremehkan orang lain, terutama ketika berhadapan dengan pemikiran yang berbeda.
Jika mampu mengendalikan sikap tersebut dengan baik, kecerdasan mereka justru akan menjadi kunci menuju kesuksesan yang gemilang.
Potensi untuk menjadi pemimpin yang disegani sangat besar pada mereka yang lahir di hari ini.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi
Profil Anthony Xie, Suami Audi Marissa yang Digugat Cerai: Beberapa Tahun Berkarier di Taiwan-China
Prediksi Skor Genoa vs Sudtirol di Coppa Italia: Grifone Berburu Gol di Stadio Ferraris
Profil Kanaya Whu: Vokalis MK9 Bentukan Dedi Mulyadi, Meninggal di Usia 35 Tahun
Prediksi Bursa Skor Shamal vs Al Ittihad di Liga Champions Asia, Peluang Tim Tamu Kuasai Tanah Arab
Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Espanyol di Liga Spanyol: Misi Berat Emil Audero di Kandang
Prediksi Skor Villarreal vs Real Betis di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang
Sebut MBG Tak Bermasalah, Sudaryono: Yang Bikin Ramai Guru, Ortu, Wartawan, Hingga LSM
Prediksi Skor Reading vs Brentford di Carabao Cup: The Bees Bakal Sengat Tuan Rumah
Prediksi Skor Torino vs Roma di Liga Italia: Giallorossi Siap Obrak-abrik Markas Il Toro
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022