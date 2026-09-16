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Mohammad Maulana Iqbal
Kamis, 17 September 2026 | 04.22 WIB

Kekayaan Melimpah Ruah! 5 Weton yang Jalan Rezekinya Lebih Terbuka di tahun 2026

Ilustrasi Rezeki (magnific) - Image

Ilustrasi Rezeki (magnific)

JawaPos.com – Weton dalam Primbon Jawa sering dipandang sebagai petunjuk energi hidup yang beresonansi kuat dengan arah nasib pada tahun 2026.

Tahun 2026 memberi ruang bagi penafsiran Primbon Jawa tentang bagaimana setiap weton mengalirkan kemungkinan rezeki yang lebih terbuka.

Primbon Jawa menghadirkan cara pandang menarik tentang hubungan weton, perjalanan waktu, dan dinamika rezeki yang bergerak sepanjang 2026.

Setiap weton di Primbon Jawa dipahami membawa pola unik yang dipercaya berpengaruh terhadap peluang rezeki di tahun 2026.

Dikutip dari akun YouTube  Pandawa cirebon, dijelaskan bahwa ada lima weton yang jalan rezekinya lebih terbuka di tahun 2026 menurut ramalan primbon jawa.

1. Senin Pon

Mereka yang terlahir pada hari Senin Pon dikenal memiliki kecerdasan yang menonjol dibandingkan orang lain di sekitarnya.

Namun kecerdasan yang dimiliki terkadang membuat mereka cenderung meremehkan orang lain, terutama ketika berhadapan dengan pemikiran yang berbeda.

Jika mampu mengendalikan sikap tersebut dengan baik, kecerdasan mereka justru akan menjadi kunci menuju kesuksesan yang gemilang.

Potensi untuk menjadi pemimpin yang disegani sangat besar pada mereka yang lahir di hari ini.

Editor: Hanny Suwindari
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