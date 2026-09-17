Kaya Raya! Tujuh Weton yang Jalannya Selalu Lancar dan Dapat Rezeki Dadakan

JawaPos.com – Weton tertentu dipercaya kaya dan penuh peluang karena jalannya selalu lancar serta membawa energi rezeki dadakan yang menguntungkan.

Setiap weton memiliki karakter unik yang membuat peluang dan kekayaan datang lebih mudah serta jalannya lancar sepanjang waktu.

Kaya dan penuh peluang menjadi ciri khas weton ini karena setiap keputusan dan langkah terasa lebih mulus dan terarah.

Energi setiap weton memungkinkan jalannya selalu lancar, sehingga rezeki dadakan kerap hadir tanpa diduga dan memberi keuntungan nyata.

Dikutip dari akun YouTube Filosofi Jawa, dijelaskan bahwa ada tujuh weton kaya yang selalu penuh peluang dengan jalan yang selalu lancar dan dapat rezeki dadakan.

1. Selasa Kliwon

Weton Selasa Kliwon memiliki neptu 18 yang terbentuk dari kombinasi hari Selasa bernilai 3 dan pasaran Kliwon bernilai 8, menciptakan getaran energi yang sangat istimewa dalam menarik harta.

Mereka yang terlahir pada hari ini dianugerahi kemampuan berpikir strategis dan mental pemberani dalam menghadapi tantangan bisnis.

Ketika situasi terasa sulit dan orang-orang di sekitar mulai mundur, justru di saat itulah individu dengan weton ini mampu melihat celah kesempatan yang tersembunyi.