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Lania Monica
Rabu, 16 September 2026 | 05.41 WIB

Mendadak Makmur! Deretan Zodiak yang Diprediksi Hidup Sukses dan Banjir Rezeki di Tahun 2026

Ilustrasi ramalan zodiak (Freepik) - Image

Ilustrasi ramalan zodiak (Freepik)

JawaPos.com - Tahun 2026 diyakini akan menjadi momentum penting bagi sebagian orang, terutama dalam urusan keuangan dan kepemilikan aset.

Banyak yang berharap tahun tersebut membawa perubahan besar, mulai dari kestabilan finansial hingga kemampuan membeli rumah, kendaraan, atau memperluas usaha.

Berdasarkan pembacaan kartu dan intuisi peruntungan, terdapat beberapa zodiak yang diprediksi akan mengalami kelimpahan harta di tahun 2026.

Mereka dinilai memiliki kombinasi karakter, kerja keras, dan peluang yang mendukung datangnya rezeki besar. Dikutip dari laman Master Ong, berikut ulasan lengkapnya.

1. Gemini – Ambisi Tinggi Membuka Jalan Kesuksesan Finansial

Gemini dikenal sebagai pribadi yang ambisius, rajin, dan pantang menyerah. Saat memiliki target, Gemini akan berusaha sekuat tenaga hingga tujuannya tercapai. Meski terkadang keras kepala dan mudah berubah suasana hati, semangat juangnya sangat kuat.

Di tahun 2026, Gemini diprediksi mengalami peningkatan keuangan yang signifikan. Pemasukan yang stabil bahkan berlimpah membuka peluang untuk membeli aset seperti rumah, mobil, atau investasi jangka panjang lainnya.

2. Libra – Kepribadian Ramah yang Mendatangkan Banyak Peluang

Libra memiliki karakter humble, ramah, dan mudah beradaptasi di lingkungan baru. Kemampuan membangun relasi sering kali menjadi pintu masuk datangnya peluang rezeki.

Pada 2026, Libra diprediksi menikmati hasil dari jaringan dan kerja kerasnya selama ini. Keuangan yang mengalir lancar memungkinkan Libra memiliki aset bernilai, seperti properti atau tabungan emas.

3. Aries – Jiwa Petualang yang Mengundang Hoki Besar

Aries dikenal sebagai zodiak yang berjiwa petualang dan tidak suka dikekang. Meski keras kepala, Aries memiliki wawasan luas dan keberanian tinggi dalam mengambil keputusan.

Ramalan menunjukkan bahwa tahun 2026 menjadi periode hoki besar bagi Aries. Rezeki datang dari berbagai arah, termasuk peluang membeli rumah, kendaraan baru, atau menambah aset yang sudah dimiliki.

Editor: Hanny Suwindari
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