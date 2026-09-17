Tak Peduli Bidang Kerja, 7 Shio Ini Diprediksi Punya Potensi Besar Menjadi Kaya

Shio yang pasti melesat ke puncak sukses kaya raya apapun kerjanya
JawaPos.com – Setiap orang memiliki karakter dan cara berbeda dalam mengejar kesuksesan. Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, karakter tersebut kerap dikaitkan dengan shio yang menaungi seseorang.
Sejumlah shio dipercaya mempunyai sifat yang mendukung perjalanan menuju keberhasilan, seperti kecerdasan, keberanian mengambil keputusan, kemampuan beradaptasi, kedisiplinan, hingga ketekunan.
Karakter tersebut dinilai dapat menjadi modal ketika seseorang menghadapi tantangan dalam pekerjaan maupun kehidupan. Karena itu, ada shio yang dalam berbagai ramalan kerap disebut memiliki peluang untuk mencapai kesuksesan dan kemapanan finansial.
Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, terdapat tujuh shio yang disebut memiliki karakter kuat untuk melesat menuju kesuksesan, terlepas dari bidang pekerjaan yang dijalani.
Berikut daftarnya:
Shio Tikus dikenal memiliki pola pikir yang cepat dan kemampuan menganalisis keadaan dengan baik. Mereka disebut mampu menemukan peluang dari situasi yang mungkin tidak dilihat orang lain.
Keberanian mengambil keputusan juga menjadi salah satu karakter yang menonjol. Ketika menghadapi perubahan, Tikus cenderung dapat menyesuaikan strategi agar tetap berada di jalur yang dituju.
Kemampuan tersebut dapat menjadi bekal dalam mengembangkan karier maupun usaha. Ditambah dengan ketekunan dan kemauan untuk terus berusaha, Tikus disebut berpotensi mencapai target besar yang telah ditetapkan.
Naga identik dengan pribadi penuh energi, percaya diri, dan berani menghadapi tantangan. Mereka tidak mudah mundur ketika harus berhadapan dengan rintangan.
Kemampuan memimpin juga menjadi salah satu kekuatan yang sering dikaitkan dengan shio ini. Naga disebut mampu mengarahkan orang lain sekaligus memberikan dorongan ketika berada dalam sebuah kelompok.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Genoa vs Sudtirol di Coppa Italia: Grifone Berburu Gol di Stadio Ferraris
Prediksi Skor FC Seoul vs Persib di ACL Two: Maung Bandung Hadapi Ujian Berat di Korea
Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Espanyol di Liga Spanyol: Misi Berat Emil Audero di Kandang
Prediksi Skor Levante vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol: Los Leones Bidik Poin di Laga Tandang
Prediksi Skor Olympiacos vs Jagiellonia Bialystok di Liga Europa: Thrylos Amankan 3 Poin Kandang
Prediksi Skor Reading vs Brentford di Carabao Cup: The Bees Bakal Sengat Tuan Rumah
Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi
Prediksi Skor Al-Hilal vs Al-Gharafa di Liga Champions Asia: Gabriel Martinelli Cetak Gol Lagi!
Prediksi Genoa vs Sudtirol: Rotasi De Rossi Jadi Sorotan, Laga Coppa Italia Bisa Berlangsung Sengit
Prediksi Skor Atletico Madrid vs Osasuna di Liga Spanyol: Los Colchoneros Menang di Metropolitano
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022