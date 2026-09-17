Tak Peduli Bidang Kerja, 7 Shio Ini Diprediksi Punya Potensi Besar Menjadi Kaya

JawaPos.com – Setiap orang memiliki karakter dan cara berbeda dalam mengejar kesuksesan. Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, karakter tersebut kerap dikaitkan dengan shio yang menaungi seseorang.

Sejumlah shio dipercaya mempunyai sifat yang mendukung perjalanan menuju keberhasilan, seperti kecerdasan, keberanian mengambil keputusan, kemampuan beradaptasi, kedisiplinan, hingga ketekunan.

Karakter tersebut dinilai dapat menjadi modal ketika seseorang menghadapi tantangan dalam pekerjaan maupun kehidupan. Karena itu, ada shio yang dalam berbagai ramalan kerap disebut memiliki peluang untuk mencapai kesuksesan dan kemapanan finansial.

Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, terdapat tujuh shio yang disebut memiliki karakter kuat untuk melesat menuju kesuksesan, terlepas dari bidang pekerjaan yang dijalani.

Berikut daftarnya:

1. Shio Tikus Shio Tikus dikenal memiliki pola pikir yang cepat dan kemampuan menganalisis keadaan dengan baik. Mereka disebut mampu menemukan peluang dari situasi yang mungkin tidak dilihat orang lain.

Keberanian mengambil keputusan juga menjadi salah satu karakter yang menonjol. Ketika menghadapi perubahan, Tikus cenderung dapat menyesuaikan strategi agar tetap berada di jalur yang dituju.

Kemampuan tersebut dapat menjadi bekal dalam mengembangkan karier maupun usaha. Ditambah dengan ketekunan dan kemauan untuk terus berusaha, Tikus disebut berpotensi mencapai target besar yang telah ditetapkan.

2. Shio Naga Naga identik dengan pribadi penuh energi, percaya diri, dan berani menghadapi tantangan. Mereka tidak mudah mundur ketika harus berhadapan dengan rintangan.