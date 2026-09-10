Bikin Orang Betah di Dekatnya, 7 Weton Ini Konon Punya Karisma Alami

Weton karisma yang disukai orang hingga jadi perhatian kata primbon jawa
JawaPos.com – Ada orang yang tidak banyak bicara atau sengaja mencari perhatian, tetapi kehadirannya tetap mudah dikenali. Sikap, cara berkomunikasi, hingga pembawaannya membuat orang lain merasa nyaman berada di dekatnya.
Dalam tradisi Jawa, karakter semacam itu kerap dikaitkan dengan weton atau kombinasi hari lahir dan pasaran. Primbon Jawa dipercaya memuat berbagai gambaran mengenai karakter seseorang, termasuk soal daya tarik, wibawa, dan kemampuan membangun hubungan dengan orang lain.
Meski merupakan bagian dari kepercayaan tradisional dan bukan ukuran ilmiah kepribadian, pembahasan mengenai weton masih menarik bagi sebagian masyarakat. Ada sejumlah weton yang dipercaya mempunyai aura kuat sehingga mudah disukai dan diperhatikan orang di sekitarnya.
Dikutip dari kanal YouTube Nguri Jawen, terdapat tujuh weton yang disebut memiliki karisma alami dan mampu menarik perhatian. Berikut uraiannya:
Jumat Legi digambarkan sebagai sosok yang memiliki pembawaan tenang dan mampu menciptakan rasa nyaman bagi orang di sekelilingnya.
Mereka tidak selalu membutuhkan banyak kata untuk mendapatkan perhatian. Ketulusan, sikap lembut, dan cara memperlakukan orang lain justru menjadi daya tarik utama yang membuat kehadirannya mudah diingat.
Dalam pergaulan, pemilik weton ini juga kerap dianggap sebagai pendengar yang baik. Tidak sedikit orang merasa nyaman menceritakan masalah pribadi karena Jumat Legi dinilai mampu memberikan respons yang menenangkan.
Menariknya, pesona tersebut biasanya muncul secara alami. Mereka cenderung tidak haus pujian sehingga justru terlihat semakin berwibawa.
Pemilik Rabu Pon disebut memiliki karakter yang tenang sekaligus menyimpan sisi misterius. Mereka tidak selalu menjadi orang paling ramai dalam sebuah kelompok, tetapi kehadirannya sering membuat orang lain penasaran.
Sikap yang lebih suka mengamati sebelum berbicara membuat ucapan mereka terkadang terasa lebih berbobot. Ketika menyampaikan pendapat, mereka dinilai mampu meninggalkan kesan mendalam.
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Jawa Pos
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