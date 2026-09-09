Bukan Sekadar Karisma, 7 Kebiasaan Ini Bikin Kehadiran Seseorang Terasa Menyenangkan

JawaPos.com – Ada orang-orang tertentu yang mampu membuat suasana terasa lebih nyaman hanya dengan kehadirannya. Ketika mereka datang, percakapan terasa lebih ringan dan orang-orang di sekitarnya pun ikut merasa bersemangat.

Kesan tersebut sering kali dianggap sebagai hasil dari karisma atau kepribadian yang memang menyenangkan sejak lahir. Padahal, energi positif yang terpancar dari seseorang juga dapat terbentuk melalui kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten.

Menariknya, menjadi pribadi yang membawa suasana positif tidak mengharuskan seseorang selalu ceria atau memiliki kepribadian ekstrovert. Orang yang cenderung pendiam pun dapat memberikan pengaruh positif kepada lingkungan melalui sikap dan kebiasaan sehari-hari.

Dilansir dari laman Geediting, berikut tujuh kebiasaan yang sering dimiliki orang-orang yang mampu menghadirkan energi positif di berbagai situasi.

1. Mengawali Hari dengan Pikiran yang Baik Orang yang mampu menjaga energi positif biasanya tidak membiarkan suasana hati menentukan jalannya hari begitu saja.

Mereka berusaha memulai pagi dengan aktivitas yang membuat pikiran lebih tenang, seperti mengingat hal-hal yang patut disyukuri, mendengarkan musik favorit, membaca sesuatu yang inspiratif, atau menikmati beberapa menit dalam suasana hening.

Kebiasaan tersebut membantu mereka mempersiapkan kondisi mental sebelum menghadapi berbagai aktivitas dan persoalan sepanjang hari.

2. Benar-Benar Mendengarkan Saat Orang Lain Berbicara Menjadi pendengar yang baik merupakan salah satu bentuk energi positif yang sering kali tidak disadari.

Orang yang memiliki kebiasaan ini tidak sibuk memikirkan jawaban ketika lawan bicara sedang berbicara. Mereka memberikan perhatian, melakukan kontak mata, dan sesekali mengajukan pertanyaan yang menunjukkan ketertarikan.