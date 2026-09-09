Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Lania Monica
Rabu, 9 September 2026 | 23.54 WIB

Bukan Sekadar Karisma, 7 Kebiasaan Ini Bikin Kehadiran Seseorang Terasa Menyenangkan

Ilustrasi orang yang selalu membawa energi positif di manapun mereka berada (freepik) - Image

Ilustrasi orang yang selalu membawa energi positif di manapun mereka berada (freepik)

JawaPos.com – Ada orang-orang tertentu yang mampu membuat suasana terasa lebih nyaman hanya dengan kehadirannya. Ketika mereka datang, percakapan terasa lebih ringan dan orang-orang di sekitarnya pun ikut merasa bersemangat.

Kesan tersebut sering kali dianggap sebagai hasil dari karisma atau kepribadian yang memang menyenangkan sejak lahir. Padahal, energi positif yang terpancar dari seseorang juga dapat terbentuk melalui kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten.

Menariknya, menjadi pribadi yang membawa suasana positif tidak mengharuskan seseorang selalu ceria atau memiliki kepribadian ekstrovert. Orang yang cenderung pendiam pun dapat memberikan pengaruh positif kepada lingkungan melalui sikap dan kebiasaan sehari-hari.

Dilansir dari laman Geediting, berikut tujuh kebiasaan yang sering dimiliki orang-orang yang mampu menghadirkan energi positif di berbagai situasi.

1. Mengawali Hari dengan Pikiran yang Baik

Orang yang mampu menjaga energi positif biasanya tidak membiarkan suasana hati menentukan jalannya hari begitu saja.

Mereka berusaha memulai pagi dengan aktivitas yang membuat pikiran lebih tenang, seperti mengingat hal-hal yang patut disyukuri, mendengarkan musik favorit, membaca sesuatu yang inspiratif, atau menikmati beberapa menit dalam suasana hening.

Kebiasaan tersebut membantu mereka mempersiapkan kondisi mental sebelum menghadapi berbagai aktivitas dan persoalan sepanjang hari.

2. Benar-Benar Mendengarkan Saat Orang Lain Berbicara

Menjadi pendengar yang baik merupakan salah satu bentuk energi positif yang sering kali tidak disadari.

Orang yang memiliki kebiasaan ini tidak sibuk memikirkan jawaban ketika lawan bicara sedang berbicara. Mereka memberikan perhatian, melakukan kontak mata, dan sesekali mengajukan pertanyaan yang menunjukkan ketertarikan.

Mereka juga berusaha mengingat cerita atau detail yang pernah disampaikan sebelumnya. Sikap sederhana tersebut dapat membuat seseorang merasa diperhatikan dan dihargai.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
9 Kebiasaan Absurd yang Bisa Dilakukan untuk Memaksa Perubahan Besar dalam Hidup - Image
Lifestyle

9 Kebiasaan Absurd yang Bisa Dilakukan untuk Memaksa Perubahan Besar dalam Hidup

Rabu, 9 September 2026 | 23.54 WIB

Tanpa Disadari, 7 Kebiasaan Ini Sering Muncul pada Orang yang Berpikir Negatif - Image
Kepribadian

Tanpa Disadari, 7 Kebiasaan Ini Sering Muncul pada Orang yang Berpikir Negatif

Rabu, 9 September 2026 | 22.30 WIB

Jangan Dianggap Sepele, Kebiasaan Memutar Lagu Berulang Bisa Berkaitan dengan 7 Hal Ini - Image
Kepribadian

Jangan Dianggap Sepele, Kebiasaan Memutar Lagu Berulang Bisa Berkaitan dengan 7 Hal Ini

Rabu, 9 September 2026 | 22.13 WIB

Terpopuler

Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar - Image
1

Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar

2

Prediksi Skor Espanyol vs Sevilla di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Curi Poin di RCDE Stadium

3

Kronologi Kecelakaan Maut BYD M6 di Kembangan Jakbar, Ibu dan Anak Meninggal di TKP

4

Prediksi Skor Marseille vs Paris FC di Liga Prancis: Kans Les Phocéens Pesta Gol di Stade Velodrome

5

Prediksi Skor Cagliari vs Lecce di Liga Italia: Duel Ketat di Sardinia Bisa Berakhir Imbang

6

Prediksi Skor Bournemouth vs Lincoln City di Carabao Cup: The Cherries Menang Lewat Adu Penalti

7

Kasus Keracunan MBG Berastagi Sisakan Masalah Serius, Siswa Alami Gangguan Saraf hingga Jantung

8

Viral Pernyataan Pribadi Deputi Bakom soal Antek Asing di Balik Erupsi 6 Gunung Api di Indonesia

9

Prediksi Skor AEK Athens vs LASK Linz di Liga Champions: Tuan Rumah Pesta Gol!

10

Raditya Dika Gagal Pulang ke Indonesia, Pesawat dari Doha Putar Balik Usai 4 Jam di Udara

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore