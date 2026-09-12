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Mohammad Maulana Iqbal
Sabtu, 12 September 2026 | 21.39 WIB

9 Ucapan Karisma Kuat yang Bikin Orang Nyaman Diajak Ngobrol Menurut Psikologi

Ucapan karisma kuat yang bikin orang nyaman diajak ngobrol menurut psikologi / foto : Magnific/ magnific - Image

Ucapan karisma kuat yang bikin orang nyaman diajak ngobrol menurut psikologi / foto : Magnific/ magnific

JawaPos.com - Karisma kuat sering tercermin dari ucapan sederhana yang membuat orang lain merasa nyaman dalam percakapan.

Karisma memang sulit dijelaskan dengan kata-kata, namun mudah dikenali lewat cara seseorang berbicara sehari-hari.

Orang dengan karisma kuat cenderung menarik perhatian orang lain lewat kepribadian dan cara komunikasinya yang khas.

Dilansir dari laman YourTango pada Sabtu (12/9), berikut sembilan ucapan psikologi karisma kuat yang biasa membuat orang lain merasa nyaman saat diajak berbincang.

1. Memuji cara berpikir seseorang

Pujian semacam ini jarang terdengar, namun sering digunakan oleh orang dengan karisma yang kuat.

Ucapan ini menunjukkan perhatian pada hal yang sering terlewat oleh kebanyakan orang lain.

Meski semua orang menyukai pujian, banyak yang meremehkan dampak besar dari ucapan positif tersebut.

Orang berkarisma memahami bahwa pujian semacam ini menjadi keterampilan sosial penting untuk menarik perhatian orang lain.

2. Menyatakan seseorang menyenangkan untuk diajak bersama

Editor: Setyo Adi Nugroho
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