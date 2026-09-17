7 Weton Istimewa Ini Hidupnya Paling Murah Rezeki, Jadi Kesayangan Dewi Sri

seseorang yang guyuran rezekinya tak berhenti JawaPos.com - Dalam tradisi nenek moyang Jawa, primbon tidak hanya berfungsi sebagai kalender kelahiran, tetapi juga sebagai pedoman hidup. Dalam tradisi nenek moyang Jawa, primbon tidak hanya berfungsi sebagai kalender kelahiran, tetapi juga sebagai pedoman hidup.

Weton dianggap memiliki pengaruh pada kepribadian, rezeki, dan takdir seseorang.

Ada weton tertentu yang diyakini menjadi favorit Dewi Sri—dewi yang melambangkan kesuburan dan kemakmuran—sehingga kehidupan mereka selalu dipenuhi dengan berkat.



Menariknya, individu yang lahir pada weton-weton ini biasanya memiliki etos kerja yang luar biasa.

Mereka tidak cepat putus asa, tidak mengenal waktu libur, dan akan semakin termotivasi ketika menghadapi rintangan.

Usaha yang gigih inilah yang membuat rezeki mereka mengalir deras, seperti aliran sungai yang tak pernah kering.

Dilansir dari Youtube Ngaos Jawa, terdapat 7 weton istimewa yang disebutkan dalam primbon Jawa sebagai pemilik jalan hidup yang penuh limpahan rezeki.



1. Weton Jumat Legi



Orang yang lahir pada Jumat Legi diyakini memiliki jiwa yang kuat dan semangat tinggi.

Mereka tekun, tidak suka menunda-nunda pekerjaan, dan selalu ingin memberikan yang terbaik.

Primbon menuturkan bahwa Dewi Sri sangat menyukai Jumat Legi karena sikapnya yang sederhana dan selalu bersyukur.

Maka, tidak heran jika rezeki selalu mencurah, baik dari usaha sendiri maupun dari sumber-sumber yang tak terduga.



2. Weton Rabu Pahing



Rabu Pahing dikenal sebagai weton yang sangat pekerja keras dan tidak mudah menyerah.

Karakter mereka teliti, fokus pada detail, dan kuat meskipun menghadapi beban kerja yang berat.

Karena ketekunan inilah, rezeki mereka jarang menyusut.

Semakin rajin mereka berusaha, semakin besar pula keberuntungan yang menghampiri.

Primbon menggambarkan Rabu Pahing seperti ladang subur yang selalu menghasilkan panen melimpah.



3. Weton Minggu Pon



Individu yang memiliki weton Minggu Pon sering kali memiliki semangat juang yang sangat tinggi.

Mereka cenderung tidak suka bersantai, selalu aktif, dan penuh dengan ide-ide segar dalam bekerja.

Keistimewaan inilah yang membuat Dewi Sri memberikan berkah kepadanya.

Saat memulai suatu usaha, hasilnya cepat datang.

Setiap usaha yang dilakukan, hasilnya selalu lebih baik dibanding yang lain.



4. Weton Selasa Wage



Selasa Wage digambarkan sebagai sosok pekerja keras yang penuh dengan kesabaran.

Meskipun perjalanan terkadang terasa lambat, mereka terus melangkah dengan teguh tanpa henti.

Rezeki bagi weton ini bagaikan hujan deras di tengah musim hujan—datang secara berulang tanpa henti.

Apapun yang mereka kerjakan, baik itu usaha kecil maupun besar, selalu memberikan hasil yang memuaskan.



5. Weton Kamis Kliwon



Mereka yang lahir pada Kamis Kliwon memiliki daya tarik yang kuat dalam hal mencari rezeki.

Mereka memiliki semangat yang besar, pikiran yang jelas, dan jarang menyerah bahkan saat menghadapi kegagalan.

Primbon mencatat bahwa Kamis Kliwon adalah salah satu weton kesayangan Dewi Sri karena mampu menjaga keseimbangan antara usaha dan doa.

Inilah rahasia yang membuat rezekinya senantiasa mengalir dengan lancar.



6. Weton Sabtu Legi



Sabtu Legi sering kali dilukiskan sebagai sosok yang energik.

Mereka tidak betah berdiam diri, selalu ingin mencoba hal-hal baru, dan senang untuk mengembangkan diri.

Ketika bekerja, mereka seolah-olah mesin yang tidak pernah lelah.

Rezeki mereka pun datang silih berganti.

Dewi Sri konon menjadikan Sabtu Legi sebagai simbol ketekunan: siapapun yang lahir pada weton ini akan dimudahkan dalam mengejar harta dan keberhasilan.



7. Weton Senin Pon



Senin Pon membawa banyak kebaikan berkat sifatnya yang rajin dan disiplin.

Individu dengan weton ini dapat mempertahankan konsistensi dalam bekerja tanpa mudah tergoda untuk malas.

Dari sikap tersebut, peluang rezeki terbuka lebar.

Primbon menyatakan bahwa Senin Pon hampir selalu menjadi andalan keluarga karena rezekinya melimpah, stabil, dan tidak pernah berhenti sepanjang hidupnya.