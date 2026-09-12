Rezeki Mengalir Terus, 9 Weton Ini Dipercaya Punya Tuah Dewi Sri

JawaPos.com – Dalam kebudayaan Jawa, nama Dewi Sri memiliki tempat khusus dan kerap dikaitkan dengan kesuburan, kemakmuran, serta hasil panen yang melimpah.

Sosok Dewi Sri dalam tradisi masyarakat Jawa sering dihubungkan dengan kesejahteraan dan keberlimpahan. Karena itu, dalam sejumlah tafsir Primbon Jawa, ada weton tertentu yang dipercaya mempunyai peruntungan kuat dalam urusan rezeki.

Pemilik weton tersebut digambarkan seperti lahan yang subur. Hasil yang diperoleh dipercaya terus bertambah apabila dibarengi dengan kerja keras, ketekunan, dan kemampuan mengelola apa yang sudah dimiliki.

Dilansir dari kanal YouTube Belajar Bersama, terdapat sembilan weton yang dipercaya memiliki kaitan dengan keberlimpahan rezeki dan naungan Dewi Sri.

1. Senin Legi Senin Legi disebut sebagai salah satu weton yang memiliki peruntungan baik dalam urusan materi. Pemiliknya sering digambarkan sebagai pribadi rajin, suka berbagi, dan mampu membangun hubungan positif dengan orang lain.

Kesempatan finansial bagi mereka dipercaya dapat muncul dari berbagai arah. Mulai dari perkembangan usaha, bantuan orang terdekat, hingga kesempatan kerja yang datang tanpa diduga.

Sikap sopan dan kemampuan menjaga hubungan juga dianggap menjadi salah satu alasan mereka mudah mendapatkan kepercayaan dari orang lain.

2. Kamis Pon Pemilik weton Kamis Pon dikenal memiliki karakter tekun, gigih, dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan.

Dalam tafsir tradisional, weton ini dianggap mempunyai hubungan dengan bidang yang berkaitan dengan alam, seperti pertanian, perdagangan, dan usaha yang mengandalkan hasil bumi.