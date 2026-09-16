Rezeki Mengalir Berkat Kerja Keras, 7 Weton Ini Disebut Kesayangan Dewi Sri

JawaPos.com – Dalam tradisi masyarakat Jawa, primbon kerap digunakan sebagai salah satu rujukan untuk memahami berbagai hal yang berkaitan dengan weton, karakter, hingga peruntungan seseorang.

Weton sendiri merupakan gabungan antara hari dalam kalender tujuh hari dan pasaran Jawa. Dalam kepercayaan tertentu, kombinasi tersebut diyakini memiliki kaitan dengan karakter serta perjalanan hidup seseorang.

Salah satu sosok yang dikenal dalam mitologi Jawa adalah Dewi Sri, yang kerap dikaitkan dengan kesuburan, pertanian, dan kemakmuran. Sejumlah tafsir primbon kemudian menghubungkan karakter tertentu dengan keberlimpahan rezeki.

Menariknya, weton-weton yang disebut memiliki peruntungan baik tersebut umumnya digambarkan mempunyai karakter rajin, tekun, disiplin, dan tidak mudah menyerah.

Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, berikut tujuh weton yang dalam ramalan primbon Jawa disebut memiliki jalan rezeki yang baik.

1. Jumat Legi Orang yang lahir pada Jumat Legi digambarkan sebagai pribadi yang memiliki semangat kuat dan tekun dalam menjalankan tanggung jawab.

Mereka cenderung tidak suka menunda pekerjaan dan berusaha menyelesaikan sesuatu dengan sebaik mungkin. Sikap sederhana serta rasa syukur juga kerap menjadi karakter yang dilekatkan pada weton ini.

Dalam tafsir primbon yang dikutip sumber tersebut, Jumat Legi disebut memiliki hubungan dengan keberuntungan dan kemakmuran. Rezeki dipercaya dapat datang melalui usaha yang dijalankan maupun kesempatan lain yang tidak selalu direncanakan.

2. Rabu Pahing Rabu Pahing dikenal dalam ramalan tersebut sebagai weton yang memiliki karakter pekerja keras dan tidak mudah menyerah.