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Rabbany Wanadriani
Selasa, 15 September 2026 | 22.02 WIB

Punya Potensi Jadi Pebisnis Sukses, 6 Tanggal Lahir Ini Konon Mudah Raih Kemakmuran

ilustrasi tanggal lahir kaya raya. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi tanggal lahir kaya raya. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Setiap orang memiliki karakter dan cara berbeda dalam mengejar kesuksesan. Dalam numerologi, tanggal kelahiran dipercaya dapat memberikan gambaran mengenai karakter, potensi, serta kecenderungan seseorang dalam menjalani kehidupan.

Salah satu hal yang kerap dikaitkan dengan numerologi adalah kemampuan seseorang dalam mengelola peluang finansial. Beberapa tanggal lahir dipercaya memiliki karakter yang mendukung seseorang ketika memilih jalur bisnis atau menjadi seorang pengusaha.

Karakter seperti mandiri, kreatif, berani mengambil keputusan, mudah beradaptasi, hingga memiliki kemampuan melihat peluang disebut menjadi modal penting dalam membangun usaha.

Meski demikian, numerologi merupakan bagian dari kepercayaan dan tidak dapat dijadikan patokan ilmiah untuk menentukan kesuksesan finansial seseorang.

Dilansir dari AstroTalk, terdapat enam tanggal lahir yang dalam numerologi disebut memiliki potensi kuat untuk meraih kemakmuran apabila memilih dunia bisnis.

1. Tanggal 1 – Punya Jiwa Pemimpin

Orang yang lahir pada tanggal 1 dipercaya mempunyai karakter mandiri dan kuat dalam mengambil keputusan. Angka ini dalam numerologi sering dikaitkan dengan kepemimpinan, keberanian, dan dorongan untuk menjadi pelopor.

Karakter tersebut membuat mereka dinilai cocok menjalankan usaha sendiri. Mereka cenderung tidak takut mengambil inisiatif dan berani mencoba pendekatan baru ketika menghadapi tantangan.

Kemampuan memimpin juga menjadi kelebihan tersendiri ketika harus mengatur tim atau menentukan arah perkembangan bisnis.

Jika mampu mengelola ambisi dengan baik, pemilik tanggal lahir 1 dipercaya memiliki peluang untuk berkembang sebagai pengusaha.

2. Tanggal 9 – Pebisnis dengan Visi Besar

Tanggal lahir 9 dalam numerologi dikaitkan dengan idealisme, kepedulian, dan pandangan yang luas.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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