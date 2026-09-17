Murah Hati dan Suka Menolong, 7 Weton Ini Dipercaya Punya Pintu Rezeki yang Terbuka

seseorang yang rezekinya selalu ditambah. (Freepik/SkelDry)
JawaPos.com – Dalam budaya dan kepercayaan masyarakat Jawa, konsep rezeki tidak selalu dikaitkan dengan banyaknya harta yang dimiliki seseorang. Rezeki juga dapat dimaknai sebagai kecukupan, ketenteraman, hubungan baik, serta kemudahan yang hadir dalam kehidupan.
Dalam pandangan primbon Jawa, karakter seseorang terkadang dikaitkan dengan weton kelahirannya. Ada sejumlah weton yang dipercaya memiliki sifat ringan tangan, senang membantu, dan tidak keberatan berbagi dengan orang lain.
Sifat dermawan tersebut dalam kepercayaan tradisional dipercaya dapat menjadi salah satu jalan datangnya keberkahan. Orang yang gemar memberikan pertolongan juga diyakini lebih mudah memperoleh bantuan ketika sedang menghadapi kesulitan.
Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat tujuh weton yang disebut memiliki karakter dermawan sekaligus dikaitkan dengan kelancaran rezeki.
Berikut tujuh weton tersebut:
Pemilik weton Jumat Legi dalam primbon Jawa kerap digambarkan sebagai pribadi yang tenang dan memiliki ketulusan dalam berhubungan dengan orang lain.
Mereka disebut tidak segan memberikan bantuan ketika melihat orang di sekitarnya mengalami kesulitan. Sikap terbuka dan mudah bergaul membuat pemilik weton ini juga dipercaya memiliki banyak relasi.
Dalam kepercayaan yang berkembang, kebaikan yang diberikan dengan tulus dipercaya dapat kembali dalam bentuk lain. Karena itu, Jumat Legi kerap dikaitkan dengan rezeki yang datang melalui berbagai kesempatan, termasuk hal-hal yang tidak direncanakan sebelumnya.
Rabu Pahing disebut memiliki perpaduan karakter berani dan suka membantu. Pemilik weton ini dipercaya mudah mendapatkan kepercayaan karena menjunjung kejujuran dalam menjalani kehidupan.
Mereka juga digambarkan tidak terlalu perhitungan ketika harus memberikan bantuan kepada orang lain. Sikap tersebut dipercaya membuat hubungan sosial mereka tetap terjaga dengan baik.
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Jawa Pos
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