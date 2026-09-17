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Dea Agustin Adrianingtyas
Kamis, 17 September 2026 | 20.51 WIB

Ramalan Zodiak Pisces 17 September 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Pisces (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Pisces (Magnific)

JawaPos.com - Perselisihan yang berkepanjangan, mungkin menyebabkan kekhawatiran dan kecemasan bagi zodiak pisces. Namun, hal ini akan berakhir menguntungkan pisces. 

Masalah ini tidak lagi mengganggu, sehingga pisces dapat kembali ke rutinitas normal. Saatnya untuk melangkah maju. Menghabiskan waktu bersama keluarga akan mendatangkan banyak pujian dari semua orang.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Pisces pada Kamis, 17 September 2026.

Pisces (19 Februari – 20 Maret)

Bersiaplah karena zodiak pisces akan menjadi pusat perhatian berkat pesona diri yang dimiliki. Terkait karir, terimalah penghargaan atau pengakuan dengan rasa syukur serta kerendahan hati.

Sementara itu, jaga tingkat stres dan pola makan yang sehat agar fungsi pencernaan pisces kembali normal. Terkait keuangan, pastikan membuat kesan yang baik karena pisces akan melihat beberapa perkembangan pada kesempatan promosi atau kesepakatan bisnis.

Cinta Pisces

Pisces akan menjadi pusat perhatian berkat pesona yang dimiliki. Semua mata tertuju pada pisces, jadi nikmati situasi yang istimewa ini. 

Semua perhatian ini akan memberi kebahagiaan dan membuat pisces semakin menarik bagi orang lain. Pastikan untuk menunjukkan kepribadianmu yang menawan juga.

Karir Pisces

Jika berkecimpung dalam bisnis olahraga atau merupakan seorang atlet, kemungkinan besar pisces akan mendapatkan beberapa keuntungan berupa beasiswa, kesempatan untuk bermain di tim baru, atau pengakuan atas keunggulan pisces dalam olahraga. Terimalah penghargaan atau pengakuan dengan rasa syukur dan kerendahan hati.

Kesehatan Pisces

Mulai hari ini, masalah pencernaan ringan yang pisces alami akan mulai membaik. Pisces tidak perlu terburu-buru membeli makan enak, karena pisces masih perlu menjaga kesehatan dengan menerapkan pola makan yang baik. 

Cobalah makan malam lebih awal untuk mencegah masalah pencernaan di malam hari. Selain itu, jaga tingkat stres dan pola makan tetap sehat, agar fungsi pencernaan pisces kembali normal.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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