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Dea Agustin Adrianingtyas
Kamis, 17 September 2026 | 20.02 WIB

Ramalan Zodiak Aquarius & Pisces 17 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aquarius dan Pisces (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Aquarius dan Pisces (Magnific)

JawaPos.com - Hari ini, zodiak aquarius dapat menantikan kehangatan dan keharmonisan di rumah. Disarankan untuk menghabiskan lebih banyak waktu berkualitas dengan orang-orang terkasih. 

Kedatangan tamu akan membuat aquarius bahagia, jadi sambut mereka dengan tangan terbuka. Selain itu, teruslah berpartisipasi dalam acara-acara sosial.

Perselisihan yang berkepanjangan, mungkin menyebabkan kekhawatiran dan kecemasan bagi zodiak pisces. Namun, hal ini akan berakhir menguntungkan pisces

Masalah ini tidak lagi mengganggu, sehingga pisces dapat kembali ke rutinitas normal. Saatnya untuk melangkah maju. Menghabiskan waktu bersama keluarga akan mendatangkan banyak pujian dari semua orang.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius dan Pisces pada Kamis, 17 September 2026.

Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Zodiak aquarius perlu bersikap selembut mungkin saat menghadapi ketegangan dengan pasangan. Terkait karir, lebih baik aquarius mengalokasikan waktu yang ada untuk menyelesaikan tugas-tugas penting.

Sementara itu, aquarius akan menemukan solusi untuk masalah pencernaan yang diderita. Pada sisi keuangan, aquarius akan menghadapi konsekuensi dari pengeluaran berlebihan yang baru-baru ini dilakukan.

Cinta Aquarius

Gairah dan sifat posesif, dapat menyebabkan ketegangan dengan pasangan. Aquarius tidak bisa selalu tersedia untuk pasangan karena beban kerja yang berat. Buat pasanganmu menerima kenyataan ini dengan bersikap selembut mungkin saat menghadapinya.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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