Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Kamis, 17 September 2026 | 22.35 WIB

Ramalan Zodiak Pisces Besok Jumat, 18 September 2026: Jaga Ketenangan dan Kejar Target

Ilustrasi zodiak Pisces (Magnific/Coolvector) - Image

Ilustrasi zodiak Pisces (Magnific/Coolvector)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Pisces besok, Jumat, 18 September 2026, mengajak Anda untuk lebih memperhatikan hal-hal yang benar-benar memberikan ketenangan dan kebahagiaan dalam kehidupan sehari-hari.

Pisces mungkin sedang berada dalam fase ketika berbagai tuntutan membuat perhatian terbagi ke banyak arah, sehingga sulit menentukan mana yang sebenarnya paling penting.

Besok dapat menjadi kesempatan untuk kembali melihat tujuan yang sudah ditetapkan dan menjaga usaha agar tetap berjalan meski hasil yang diharapkan belum langsung terlihat.

Dalam kehidupan asmara, pertemuan dengan seseorang berpotensi membuka awal hubungan baru, tetapi Pisces sebaiknya tidak terburu-buru menentukan arah kedekatan tersebut.

Di bidang karier, kesabaran dan kerja keras menjadi bagian penting karena perkembangan yang diharapkan mungkin sudah semakin dekat.

Kondisi keuangan juga dapat terbantu melalui koneksi atau kesempatan yang muncul dari lingkungan pekerjaan, sedangkan kesehatan mengingatkan Pisces untuk tidak mengikuti pola olahraga atau diet hanya karena sedang populer.

Jika rencana bepergian mengalami perubahan atau pembatalan, jangan biarkan hal tersebut merusak suasana hati sepanjang hari.

Dilansir dari Astro Talk, berikut ramalan lengkap zodiak Pisces untuk Jumat, 18 September 2026, mulai dari asmara, karier, keuangan, hingga kesehatan.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Pisces 17 September 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Pisces 17 September 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan dan Keuangan

Kamis, 17 September 2026 | 20.51 WIB

Ramalan Zodiak Aquarius & Pisces 17 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Aquarius & Pisces 17 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Kamis, 17 September 2026 | 20.02 WIB

Ramalan Zodiak Pisces Besok Jumat, 18 September 2026: Kerja Keras Membawa Hasil - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Pisces Besok Jumat, 18 September 2026: Kerja Keras Membawa Hasil

Kamis, 17 September 2026 | 19.37 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Genoa vs Sudtirol di Coppa Italia: Grifone Berburu Gol di Stadio Ferraris - Image
1

Prediksi Skor Genoa vs Sudtirol di Coppa Italia: Grifone Berburu Gol di Stadio Ferraris

2

Prediksi Skor FC Seoul vs Persib di ACL Two: Maung Bandung Hadapi Ujian Berat di Korea

3

Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Espanyol di Liga Spanyol: Misi Berat Emil Audero di Kandang

4

Prediksi Skor Levante vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol: Los Leones Bidik Poin di Laga Tandang

5

Prediksi Skor Olympiacos vs Jagiellonia Bialystok di Liga Europa: Thrylos Amankan 3 Poin Kandang

6

Prediksi Skor Reading vs Brentford di Carabao Cup: The Bees Bakal Sengat Tuan Rumah

7

Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi

8

Prediksi Skor Al-Hilal vs Al-Gharafa di Liga Champions Asia: Gabriel Martinelli Cetak Gol Lagi!

9

Prediksi Genoa vs Sudtirol: Rotasi De Rossi Jadi Sorotan, Laga Coppa Italia Bisa Berlangsung Sengit

10

Prediksi Skor Atletico Madrid vs Osasuna di Liga Spanyol: Los Colchoneros Menang di Metropolitano

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore