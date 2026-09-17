Ramalan Kesehatan Zodiak Virgo Kamis, 17 September 2026: Rawat Diri dengan Cara Menyenangkan

Ilustrasi zodiak Virgo (freepik)
JawaPos.com - Kondisi kesehatan Virgo pada Kamis, 17 September 2026, berada dalam perhatian yang cukup baik selama kebiasaan menjaga tubuh tetap dilakukan secara seimbang.
Menjalani pola hidup sehat tidak harus terasa seperti kewajiban yang membuat Virgo semakin terbebani oleh rutinitas.
Justru, kebiasaan tersebut akan lebih mudah dipertahankan ketika Virgo menemukan cara yang terasa menyenangkan dan sesuai dengan kebutuhan diri sendiri.
Jika aktivitas olahraga yang selama ini dilakukan mulai terasa membosankan, Virgo tidak perlu memaksakan diri untuk terus menjalankan rutinitas yang sama.
Cobalah mencari jenis aktivitas lain yang lebih sesuai dengan minat dan kemampuan tubuh.
Berjalan kaki, bersepeda, melakukan peregangan, atau mengikuti kegiatan fisik ringan dapat menjadi pilihan yang menyenangkan.
Tidak perlu langsung memilih olahraga dengan intensitas tinggi hanya untuk mendapatkan hasil yang maksimal.
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Jawa Pos
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