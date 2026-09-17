Ramalan Kesehatan Zodiak Taurus Kamis, 17 September 2026: Jaga Energi dan Waktu Istirahat

Ilustrasi zodiak Taurus (freepik)
JawaPos.com - Kondisi kesehatan Taurus pada Kamis, 17 September 2026, perlu mendapatkan perhatian karena rutinitas yang padat dapat membuat kebutuhan dasar tubuh terlupakan.
Kesibukan pekerjaan maupun aktivitas lain mungkin membuat Taurus lebih mudah melewatkan waktu makan, istirahat, atau sekadar memberikan kesempatan kepada tubuh untuk berhenti sejenak.
Kebiasaan tersebut sebaiknya tidak dibiarkan berlangsung terlalu lama karena tubuh tetap membutuhkan perhatian agar energi dan konsentrasi dapat terjaga.
Taurus dapat mulai memperhatikan kembali pola makan yang selama ini dijalani.
Ketika pekerjaan sedang padat, jangan terlalu sering melewatkan waktu makan hanya karena ingin menyelesaikan satu tugas terlebih dahulu.
Tubuh membutuhkan asupan yang cukup agar tenaga tetap tersedia untuk menjalani berbagai aktivitas sepanjang hari.
Pilih makanan yang dapat membantu memenuhi kebutuhan energi dan usahakan tidak terlalu sering mengandalkan pilihan yang hanya praktis tetapi kurang memperhatikan kebutuhan tubuh.
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Jawa Pos
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