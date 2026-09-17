Ramalan Kesehatan Zodiak Gemini Kamis, 17 September 2026: Seimbangkan Aktivitas dan Istirahat

Ilustrasi zodiak Gemini (Magnific/pikisuperstar)
JawaPos.com - Kondisi kesehatan Gemini pada Kamis, 17 September 2026, membutuhkan perhatian terhadap keseimbangan antara aktivitas dan waktu pemulihan.
Gemini mungkin merasa memiliki cukup energi untuk melakukan banyak hal sekaligus, tetapi tubuh tetap membutuhkan jeda agar tidak mengalami kelelahan yang berlebihan.
Karena itu, menjaga kesehatan tidak hanya berarti tetap aktif, tetapi juga memahami kapan tubuh membutuhkan istirahat dan waktu untuk memulihkan tenaga.
Jika rutinitas belakangan terasa monoton, aktivitas fisik ringan dapat menjadi salah satu cara untuk membuat tubuh lebih aktif sekaligus membantu menjaga suasana hati.
Gemini tidak perlu langsung memilih olahraga dengan intensitas tinggi.
Berjalan kaki, melakukan peregangan, bersepeda santai, atau aktivitas fisik sederhana lainnya dapat menjadi pilihan selama disesuaikan dengan kondisi tubuh.
Yang lebih penting adalah menjaga konsistensi daripada memaksakan aktivitas berat dalam waktu singkat.
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Jawa Pos
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