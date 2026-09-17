Ramalan Kesehatan Zodiak Aries Kamis, 17 September 2026: Kelola Energi dan Jaga Waktu Istirahat

Ilustrasi zodiak Aries (Magnific/pikisuperstar)
JawaPos.com - Kondisi kesehatan Aries pada Kamis, 17 September 2026, perlu mendapatkan perhatian karena energi yang tinggi dapat membuat Aries merasa mampu melakukan lebih banyak aktivitas dari biasanya.
Semangat tersebut memang dapat membantu meningkatkan produktivitas, tetapi tubuh tetap memiliki batas yang perlu diperhatikan.
Karena itu, Aries sebaiknya tidak hanya fokus pada banyaknya aktivitas yang bisa diselesaikan, tetapi juga memperhatikan kapan tubuh membutuhkan jeda untuk memulihkan tenaga.
Rasa lelah sebaiknya tidak terus diabaikan hanya karena pekerjaan atau kegiatan sedang cukup banyak.
Ketika tubuh mulai terasa lelah, berikan kesempatan untuk berhenti sejenak sebelum kembali melanjutkan aktivitas.
Memaksakan diri untuk terus bergerak dapat membuat energi terkuras lebih cepat dan membuat tubuh membutuhkan waktu pemulihan yang lebih panjang.
Aries dapat mulai mengatur jeda di antara berbagai kegiatan agar tubuh tidak terus berada dalam kondisi aktif sepanjang hari.
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Jawa Pos
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