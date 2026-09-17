Ramalan Asmara Zodiak Aries Kamis, 17 September 2026: Perasaan Semakin Kuat dan Terbuka

Ilustrasi zodiak Aries (Magnific/pikisuperstar)
JawaPos.com - Kehidupan asmara Aries pada Kamis, 17 September 2026, membawa suasana yang cukup menarik karena perasaan terhadap seseorang berpotensi menjadi semakin kuat.
Jika sedang dekat dengan seseorang, Aries mungkin mulai merasakan rasa penasaran yang lebih besar dibandingkan sebelumnya.
Perasaan tersebut tidak perlu langsung disangkal hanya karena Aries belum mengetahui arah hubungan yang sedang dijalani.
Aries dapat memberikan kesempatan kepada diri sendiri untuk memahami perasaan yang muncul sebelum menentukan langkah berikutnya.
Ketertarikan yang tumbuh perlahan tidak selalu harus segera diberi nama atau diarahkan menuju hubungan serius.
Terkadang, seseorang hanya membutuhkan waktu untuk mengenali apakah rasa nyaman yang muncul benar-benar berasal dari kecocokan atau sekadar ketertarikan sesaat.
Karena itu, Aries sebaiknya tidak terlalu memaksakan diri untuk segera mendapatkan kepastian.
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Jawa Pos
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