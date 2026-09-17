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Vindi Rayinda Ayudya
Kamis, 17 September 2026 | 16.24 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Taurus Kamis, 17 September 2026: Utamakan Kejujuran dan Keseimbangan

Ilustrasi zodiak Taurus (Magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Taurus (Magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Taurus pada Kamis, 17 September 2026, mengajak untuk lebih memahami kebutuhan diri sendiri sekaligus kebutuhan orang yang disayangi.

Taurus terkadang memilih diam demi menghindari perdebatan, tetapi terlalu banyak menyimpan perasaan dapat membuat hubungan terasa kurang terbuka dan menyulitkan kedua pihak untuk saling memahami.

Karena itu, keterbukaan dan kemampuan menyampaikan perasaan dengan tenang menjadi hal penting agar hubungan dapat berkembang dengan lebih sehat.

Berikut ramalan asmara zodiak Taurus pada Kamis, 17 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Jika ada sikap pasangan yang membuat Taurus merasa tidak nyaman, jangan langsung menganggap bahwa pasangan memiliki niat buruk.

Perasaan tersebut tetap layak disampaikan agar persoalan tidak hanya dipendam dan berkembang menjadi kekecewaan.

Taurus dapat memilih waktu yang tepat untuk membicarakannya ketika suasana hati kedua pihak sedang lebih tenang.

Gunakan kalimat yang menjelaskan apa yang dirasakan tanpa menyudutkan atau membuka kembali kesalahan lama.

Editor: Novia Tri Astuti
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