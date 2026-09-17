Ramalan Asmara Zodiak Taurus Kamis, 17 September 2026: Utamakan Kejujuran dan Keseimbangan

JawaPos.com - Kehidupan asmara Taurus pada Kamis, 17 September 2026, mengajak untuk lebih memahami kebutuhan diri sendiri sekaligus kebutuhan orang yang disayangi.

Taurus terkadang memilih diam demi menghindari perdebatan, tetapi terlalu banyak menyimpan perasaan dapat membuat hubungan terasa kurang terbuka dan menyulitkan kedua pihak untuk saling memahami.

Karena itu, keterbukaan dan kemampuan menyampaikan perasaan dengan tenang menjadi hal penting agar hubungan dapat berkembang dengan lebih sehat.

Berikut ramalan asmara zodiak Taurus pada Kamis, 17 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Jika ada sikap pasangan yang membuat Taurus merasa tidak nyaman, jangan langsung menganggap bahwa pasangan memiliki niat buruk.

Perasaan tersebut tetap layak disampaikan agar persoalan tidak hanya dipendam dan berkembang menjadi kekecewaan.

Taurus dapat memilih waktu yang tepat untuk membicarakannya ketika suasana hati kedua pihak sedang lebih tenang.