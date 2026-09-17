Ramalan Asmara Zodiak Taurus Kamis, 17 September 2026: Utamakan Kejujuran dan Keseimbangan

Ilustrasi zodiak Taurus (Magnific/pikisuperstar)
JawaPos.com - Kehidupan asmara Taurus pada Kamis, 17 September 2026, mengajak untuk lebih memahami kebutuhan diri sendiri sekaligus kebutuhan orang yang disayangi.
Taurus terkadang memilih diam demi menghindari perdebatan, tetapi terlalu banyak menyimpan perasaan dapat membuat hubungan terasa kurang terbuka dan menyulitkan kedua pihak untuk saling memahami.
Karena itu, keterbukaan dan kemampuan menyampaikan perasaan dengan tenang menjadi hal penting agar hubungan dapat berkembang dengan lebih sehat.
Jika ada sikap pasangan yang membuat Taurus merasa tidak nyaman, jangan langsung menganggap bahwa pasangan memiliki niat buruk.
Perasaan tersebut tetap layak disampaikan agar persoalan tidak hanya dipendam dan berkembang menjadi kekecewaan.
Taurus dapat memilih waktu yang tepat untuk membicarakannya ketika suasana hati kedua pihak sedang lebih tenang.
Gunakan kalimat yang menjelaskan apa yang dirasakan tanpa menyudutkan atau membuka kembali kesalahan lama.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Genoa vs Sudtirol di Coppa Italia: Grifone Berburu Gol di Stadio Ferraris
Prediksi Skor FC Seoul vs Persib di ACL Two: Maung Bandung Hadapi Ujian Berat di Korea
Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Espanyol di Liga Spanyol: Misi Berat Emil Audero di Kandang
Prediksi Skor Levante vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol: Los Leones Bidik Poin di Laga Tandang
Prediksi Skor Olympiacos vs Jagiellonia Bialystok di Liga Europa: Thrylos Amankan 3 Poin Kandang
Prediksi Skor Reading vs Brentford di Carabao Cup: The Bees Bakal Sengat Tuan Rumah
Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi
Prediksi Skor Al-Hilal vs Al-Gharafa di Liga Champions Asia: Gabriel Martinelli Cetak Gol Lagi!
Prediksi Genoa vs Sudtirol: Rotasi De Rossi Jadi Sorotan, Laga Coppa Italia Bisa Berlangsung Sengit
Prediksi Skor Atletico Madrid vs Osasuna di Liga Spanyol: Los Colchoneros Menang di Metropolitano
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022