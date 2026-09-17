Ramalan Asmara Zodiak Cancer Kamis, 17 September 2026: Beri Waktu untuk Saling Mengenal

Ilustrasi zodiak Cancer (Freepik)
JawaPos.com - Kehidupan asmara Cancer pada Kamis, 17 September 2026, mengingatkan pentingnya memberikan waktu untuk memahami seseorang sebelum mengambil keputusan mengenai hubungan.
Cancer mungkin sedang berada dalam situasi ketika ada seseorang yang menarik perhatian, tetapi perasaan dan niatnya belum sepenuhnya dipahami.
Karena itu, jangan terburu-buru menentukan apakah kedekatan tersebut harus segera dibawa ke arah yang lebih serius.
Bagi Cancer yang sedang dekat dengan seseorang, berikan kesempatan kepada kedua pihak untuk saling mengenal melalui percakapan dan pengalaman sederhana.
Tidak semua hubungan harus langsung memiliki kepastian setelah beberapa kali bertemu atau berbicara.
Rasa tertarik memang dapat muncul dengan cepat, tetapi kepercayaan membutuhkan waktu untuk tumbuh.
Perhatikan bagaimana seseorang bersikap ketika suasana tidak selalu menyenangkan.
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Jawa Pos
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