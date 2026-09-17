Ramalan Asmara Zodiak Gemini Kamis, 17 September 2026: Belajar Mendengar dan Memahami Perasaan

Ilustrasi zodiak Gemini (freepik)
JawaPos.com - Kehidupan asmara Gemini pada Kamis, 17 September 2026, banyak berkaitan dengan cara berkomunikasi dan memahami perasaan orang terdekat.
Gemini mungkin memiliki banyak hal yang ingin dibicarakan, tetapi hubungan yang sehat juga membutuhkan kemampuan untuk mendengarkan tanpa terburu-buru memberikan tanggapan.
Perhatian terhadap perasaan pasangan atau orang yang sedang didekati dapat membantu Gemini membangun kedekatan yang lebih nyaman dan terbuka.
Jika sudah memiliki pasangan, Gemini sebaiknya mulai lebih peka terhadap perubahan suasana hati orang yang dicintai.
Perubahan sikap pasangan tidak selalu berarti hubungan sedang menghadapi masalah besar.
Terkadang seseorang hanya sedang merasa lelah, membutuhkan waktu untuk beristirahat, atau ingin menyelesaikan urusan pribadi terlebih dahulu.
Karena itu, Gemini tidak perlu langsung mengambil kesimpulan ketika pasangan terlihat lebih pendiam dari biasanya.
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Jawa Pos
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