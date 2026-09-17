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Vindi Rayinda Ayudya
Kamis, 17 September 2026 | 14.42 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Pisces Kamis, 17 September 2026: Kenali Perasaan Sebelum Berharap Lebih Jauh

Ilustrasi zodiak Pisces (Magnific/Pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Pisces (Magnific/Pikisuperstar)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Pisces pada Kamis, 17 September 2026, mengingatkan agar tidak terlalu cepat menganggap rasa tertarik sebagai tanda bahwa seseorang benar-benar memiliki tempat khusus di hati.

Pisces dikenal cukup peka terhadap perhatian dan sikap hangat dari orang lain, sehingga kedekatan sederhana terkadang dapat terasa lebih berarti daripada keadaan sebenarnya.

Karena itu, Pisces perlu memberikan waktu untuk memahami perasaan sendiri sebelum berharap terlalu jauh pada sebuah hubungan.

Berikut ramalan asmara zodiak Pisces pada Kamis, 17 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Jika saat ini ada seseorang yang membuat Pisces tertarik, jangan langsung menentukan bahwa kedekatan tersebut pasti akan berkembang menjadi hubungan serius.

Rasa nyaman ketika berbicara atau mendapatkan perhatian memang bisa membuat hati terasa bahagia.

Namun, perasaan yang muncul dalam waktu singkat belum tentu menggambarkan kecocokan dalam jangka panjang.

Berikan kesempatan kepada orang tersebut untuk menunjukkan karakter sebenarnya melalui sikap dan tindakannya.

Editor: Novia Tri Astuti
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