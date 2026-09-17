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Dea Agustin Adrianingtyas
Kamis, 17 September 2026 | 11.15 WIB

Ramalan Zodiak Scorpio 17 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Scorpio (Magnific/Pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Scorpio (Magnific/Pikisuperstar)

JawaPos.com - Hari ini, zodiak Scorpio perlu bersiap untuk menerima banyak kejutan. Hal ini mungkin datang dalam bentuk hadiah yang perhatian dari seorang teman dekat. 

Selain itu, Scorpio akan memahami kemandirian dan melihat bahwa diri sendirilah yang bertanggung jawab atas konsekuensi dari tindakan yang dilakukan. 

Sangat penting untuk berkonsentrasi pada pengambilan keputusan dan mempercayai insting. Ingatlah teman dan keluarga agar Scorpio berhati-hati dalam segala hal yang dilakukan.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Scorpio pada Kamis, 17 September 2026.

 Scorpio (23 Oktober – 21 November) 

Zodiak Scorpio akan menerima dukungan penuh kasih sayang dari pasangan, dalam segala hal yang dilakukan. Terkait karir, Scorpio akan bergabung dengan perusahaan yang mendorong untuk memanfaatkan kreativitas dan ide-ide inovatif.

Sementara itu, ubah kebiasaan makan dan gaya hidup agar Scorpio sembuh dari masalah gangguan pencernaan ringan sepenuhnya. Pada ranah keuangan, jangan menghabiskan uang untuk barang-barang yang tidak dibutuhkan karena ada indikasi kerugian finansial.

Cinta Scorpio

Hubungan Scorpio dengan pasangan sedang hangat. Scorpio akan menerima dukungan penuh kasih sayang dalam segala hal yang dilakukan. Bagikan perasaan dengan pasangan, dan cinta akan tercermin kembali kepada Scorpio. Jika lajang, fokuslah membangun kualitas terbaik agar seseorang segera menyadarinya.

Editor: Candra Mega Sari
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