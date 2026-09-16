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Vindi Rayinda Ayudya
Rabu, 16 September 2026 | 23.25 WIB

Ramalan Zodiak Libra Besok Kamis, 17 September 2026: Berani Terbuka dan Jaga Keseimbangan

Ilustrasi zodiak Libra (Magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Libra (Magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Libra besok, Kamis, 17 September 2026, membawa pesan agar Anda tidak terlalu lama menyimpan apa yang sebenarnya dirasakan.

Ada beberapa hal yang mungkin selama ini hanya dipendam karena Libra ingin menjaga suasana tetap tenang, tetapi terus menahan perasaan justru dapat membuat beban pikiran semakin berat.

Keberanian untuk berbicara secara jujur akan membantu Libra mendapatkan pemahaman yang lebih baik, baik dalam hubungan pribadi maupun lingkungan pekerjaan.

Dalam urusan asmara, Libra juga disarankan mulai mengambil langkah daripada terus menunggu pasangan membuat keputusan atau menentukan arah hubungan.

Sementara dalam karier, tekanan pekerjaan sebaiknya tidak dihadapi sendirian jika sudah mulai mengganggu konsentrasi dan kenyamanan dalam bekerja.

Kondisi keuangan cenderung membutuhkan perhatian terhadap hal-hal yang dapat memberikan kestabilan, sedangkan kesehatan dapat dijaga dengan membuat aktivitas fisik terasa lebih menyenangkan.

Mengajak teman atau rekan untuk berolahraga juga dapat membuat Libra lebih bersemangat menjalankan rutinitas sehat.

Dilansir dari Astro Talk, berikut ramalan lengkap zodiak Libra untuk Kamis, 17 September 2026, mulai dari asmara, karier, keuangan, hingga kesehatan.

Editor: Novia Tri Astuti
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