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Vindi Rayinda Ayudya
Rabu, 16 September 2026 | 23.30 WIB

Ramalan Zodiak Virgo Besok Kamis, 17 September 2026: Berani Bertindak dan Atur Keuangan

Ilustrasi zodiak Virgo (Magnific/Pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Virgo (Magnific/Pikisuperstar)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Virgo besok, Kamis, 17 September 2026, membawa pesan agar Anda tidak terlalu lama menunggu keadaan berubah dengan sendirinya.

Virgo justru disarankan mulai mengambil kendali dan melakukan langkah nyata terhadap hal-hal yang ingin diperbaiki, baik dalam kehidupan pribadi maupun pekerjaan.

Kepercayaan terhadap kemampuan diri juga menjadi modal penting karena terlalu sering meragukan keputusan dapat membuat peluang terlewat begitu saja.

Dalam urusan asmara, Virgo yang masih sendiri berpeluang membuka lembaran baru setelah perlahan meninggalkan pengalaman masa lalu yang masih membayangi.

Sementara itu, kondisi keuangan membutuhkan perhatian karena pengeluaran sebelumnya mungkin masih terasa dampaknya sehingga pengaturan anggaran menjadi semakin penting.

Di tengah kesibukan, kesehatan juga tidak boleh dikesampingkan dan Virgo dapat mencoba cara baru agar pola hidup sehat terasa lebih menyenangkan.

Menghabiskan waktu bersama teman juga dapat membantu memperbaiki suasana hati sekaligus memberikan kesempatan untuk beristirahat dari rutinitas.

Dilansir dari Astro Talk, berikut ramalan lengkap zodiak Virgo untuk Kamis, 17 September 2026, mulai dari asmara, karier, keuangan, hingga kesehatan.

Editor: Novia Tri Astuti
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