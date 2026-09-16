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Vindi Rayinda Ayudya
Rabu, 16 September 2026 | 23.35 WIB

Ramalan Zodiak Leo Besok Kamis, 17 September 2026: Pahami Perasaan dan Atur Tanggung Jawab

Ilustrasi zodiak Leo (Magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Leo (Magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Leo besok, Kamis, 17 September 2026, mengajak Anda untuk lebih terbuka terhadap perasaan sekaligus belajar mengatur berbagai tanggung jawab dengan cara yang lebih terarah.

Ada banyak hal yang mungkin membutuhkan perhatian Leo, tetapi keinginan untuk menyelesaikan semuanya sendiri justru dapat membuat energi cepat terkuras.

Dalam urusan asmara, memahami perasaan pasangan menjadi kunci untuk menjaga hubungan tetap dekat dan menghindari kesalahpahaman yang sebenarnya bisa dicegah melalui komunikasi.

Sementara dalam karier, Leo perlu berani membagi pekerjaan apabila beban yang dihadapi sudah terlalu banyak agar kualitas hasil kerja tetap terjaga.

Kondisi keuangan juga mengingatkan Leo untuk membedakan antara keinginan dan kebutuhan sebelum menggunakan uang, terutama ketika ada dorongan untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan.

Dari sisi kesehatan, tubuh membutuhkan perhatian lebih terhadap pola makan serta keluhan kecil yang tidak sebaiknya terus diabaikan.

Kabar baik dari seorang teman juga berpotensi membuat suasana hati Leo menjadi lebih ringan dan memberikan energi positif di tengah kesibukan.

Dilansir dari Astro Talk, berikut ramalan lengkap zodiak Leo untuk Kamis, 17 September 2026, mulai dari asmara, karier, keuangan, hingga kesehatan.

Editor: Novia Tri Astuti
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