5 Zodiak yang Hobi Belajar, Ingin Melihat Dunia Dari Sudut Pandang Berbeda dari Kebanyakan Orang

Ilustrasi seseorang yang sedang belajar/Magnific
JawaPos.com - Secara umum, akademisi adalah seseorang yang berkecimpung dalam bidang pendidikan dan keilmuan.
Saat mereka ingin berprofesi sebagai pengajar, mereka memperoleh berbagai gelar dan rutin menerbitkan jurnal ataupun buku-buku.
Dalam dunia astrologi,sudah digariskan ada beberapa zodiak yang menunjukkan jiwa-jiwa seorang akademis.
Mereka hobi belajar dan mendedikasikan hidupnya pada ilmu pengetahuan. Berdasarkan informasi yang dikutip dari laman yourtango pada (16/9) berikut zodiak yang hobi belajar karena ingin melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda.
Virgo
Virgo memiliki banyak kualitas yang cocok dijalankan dengan dunia akademis. Mereka senang melakukan penelitian dan menganalisis data.
Virgo juga dapat berkembang dengan baik di dunia akademis dan merasa nyaman berada di situasi pendidikan tinggi. Tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan. Setelah rasa ingin tahu terpenuhi, mereka akan beralih ke topik berikutnya.
Capricorn
Capricorn memiliki kemampuan belajar yang besar dan termasuk tipe orang yang dapat meraih banyak gelar. Capricorn sangat gigih. Saat sudah menetapkan berbagai tujuan, mereka tidak akan berhenti sebelum akhirnya berhasil mencapainya.
Scorpio
Scorpio memiliki ketertarikan terhadap suatu bidang pembelajaran, mereka akan berkomitmen untuk menggali sebanyak mungkin pengetahuan terkait bidang tersebut.
Mereka cerdas dan memiliki motivasi yang sangat kuat. Saat mengerjakan proyek, mereka akan mencurahkan sebagian besar.
Aries
Aries senang saat harus masuk kelas, mengajar, dan berada di lingkungan orang yang benar-benar menyukai proses belajar.
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