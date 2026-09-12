Hobi Ngemil Ketika Banyak Pikiran? Ini 6 Tanda Kamu Makan karena Stres

Ilustrasi Orang yang Makan Berlebihan Saat Stres (Freepik)
JawaPos.com – Saat menghadapi tekanan, setiap orang mempunyai cara berbeda untuk membuat dirinya merasa lebih tenang. Ada yang memilih beristirahat, mendengarkan musik, berbicara dengan orang terdekat, atau justru mencari makanan favorit.
Bagi sebagian orang, makanan dapat menjadi sumber kenyamanan ketika pikiran sedang dipenuhi tekanan. Akibatnya, keinginan untuk makan bisa muncul bukan karena tubuh benar-benar membutuhkan asupan, melainkan sebagai respons terhadap kondisi emosional.
Kebiasaan tersebut dikenal secara umum sebagai emotional eating, yakni kecenderungan menggunakan makanan untuk merespons atau mengelola emosi tertentu.
Orang yang kerap makan berlebihan ketika menghadapi stres biasanya memperlihatkan sejumlah pola perilaku tertentu.
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Dilansir dari Geediting, berikut enam ciri yang sering dikaitkan dengan kebiasaan makan berlebihan ketika seseorang sedang mengalami stres.
Bagi sebagian orang, makanan bukan hanya sesuatu yang dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Makanan tertentu juga dapat memberikan rasa nyaman ketika suasana hati sedang buruk.
Ketika menghadapi masalah, tekanan pekerjaan, maupun situasi yang membuat cemas, mereka cenderung mencari makanan sebagai bentuk penghiburan.
Makanan akhirnya menjadi salah satu cara yang digunakan untuk menghadapi emosi negatif. Rasa nyaman yang muncul setelah makan dapat membuat kebiasaan tersebut terus berulang setiap kali stres datang.
Tekanan yang menumpuk terkadang membuat seseorang secara tidak sadar mengambil camilan dan terus mengunyah meskipun sebenarnya tidak lapar.
Makan dalam kondisi seperti ini dapat berfungsi sebagai pengalihan perhatian dari persoalan yang sedang dihadapi.
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