9 Hobi yang Membuat Pikiran Semakin Tajam meski Hidup Tampak Pasif

JawaPos.com - Tidak semua orang menikmati waktu luang dengan cara yang sama.

Ketika sebagian orang merasa paling nyaman dengan rebahan, menonton tayangan ringan, atau sekadar tidak melakukan apa pun, sebagian lainnya justru merasa pikirannya semakin ramai ketika tidak memiliki aktivitas untuk dilakukan.

Bagi kelompok kedua, hobi bukan sekadar cara mengisi waktu kosong. Aktivitas tertentu dapat menjadi ruang untuk memusatkan perhatian, mengeksplorasi rasa ingin tahu, menyalurkan kreativitas, atau sekadar memberi jeda dari pikiran yang terus berjalan.

Menariknya, seseorang bisa saja terlihat sangat pasif dari luar, tetapi sebenarnya memiliki aktivitas mental yang cukup intens.

Duduk di rumah sambil membaca, menulis, merawat tanaman, atau bermain musik mungkin terlihat sederhana, tetapi aktivitas tersebut membuat perhatian tetap tertuju pada sesuatu.

Dirangkum dari laman YourTango, artikel ini akan membahas sejumlah hobi yang dapat memberikan kenyamanan bagi orang yang senang menjaga pikirannya tetap sibuk.

Berikut sembilan hobi yang menarik untuk diperhatikan.

1. Mewarnai untuk Membuat Pikiran Tetap Terarah Mewarnai mungkin terlihat seperti aktivitas sederhana yang identik dengan anak-anak. Namun, buku mewarnai untuk orang dewasa justru menjadi salah satu kegiatan yang dapat membuat seseorang fokus pada sesuatu yang konkret.

Saat mewarnai, seseorang perlu memperhatikan bentuk, garis, kombinasi warna, serta bagian mana yang ingin diselesaikan terlebih dahulu. Perhatian yang sebelumnya berkelana ke berbagai pikiran akhirnya diarahkan pada satu aktivitas yang sedang berada di depan mata.

YourTango memasukkan buku mewarnai dewasa sebagai salah satu hobi yang dapat memberikan kenyamanan bagi orang yang membutuhkan aktivitas untuk menjaga pikirannya tetap sibuk. Konselor kesehatan mental Shainna Ali juga disebut menjelaskan bahwa aktivitas mewarnai, terutama pola seperti mandala, membutuhkan konsentrasi dan perhatian.

Menariknya, kegiatan ini tidak menuntut seseorang menghasilkan karya sempurna. Tidak perlu menjadi seniman untuk menikmati prosesnya.

Justru, kebebasan memilih warna dan pola dapat membuat aktivitas tersebut terasa personal. Seseorang dapat menghabiskan 15 menit atau satu jam hanya untuk menyelesaikan satu halaman.

Bagi mereka yang mudah merasa pikirannya penuh ketika sedang tidak melakukan apa-apa, aktivitas seperti ini dapat menjadi cara sederhana untuk memberikan arah pada perhatian tanpa membutuhkan tuntutan produktivitas yang besar.

2. Membaca dan Menjelajahi Dunia Lewat Buku Membaca merupakan salah satu cara paling sederhana untuk membuat pikiran tetap bergerak.