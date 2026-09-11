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Mohammad Maulana Iqbal
Jumat, 11 September 2026 | 21.35 WIB

9 Hobi Menenangkan Pilihan Orang yang Enggan Main Media Sosial Menurut Psikologi

Hobi menenangkan pilihan orang yang enggan main media sosial menurut psikologi./Magnific/ stockking - Image

Hobi menenangkan pilihan orang yang enggan main media sosial menurut psikologi./Magnific/ stockking

JawaPos.com - Kebahagiaan tanpa media sosial tercermin dari berbagai hobi menenangkan yang membuat seseorang merasa lebih bahagia.

Banyak orang mulai menyadari bahwa waktu luang lebih baik dihabiskan di luar layar gawai daripada bermedia sosial.

Kebiasaan bermain media sosial ternyata dapat meningkatkan kadar hormon stres tanpa disadari oleh penggunanya sendiri.

Dilansir dari laman YourTango pada Jumat (11/9), berikut sembilan hobi psikologi menenangkan yang biasa dipilih orang yang enggan aktif bermain media sosial.

1. Membaca buku dengan penuh perhatian

Membaca memang tidak mudah bagi sebagian orang yang terbiasa dengan konten cepat di media sosial.

Meski begitu, kebiasaan membaca buku terbukti memberikan berbagai manfaat positif bagi kesehatan mental seseorang.

Orang yang rutin membaca cenderung memiliki kualitas tidur lebih baik dan tingkat stres yang lebih rendah.

Memulai dari topik yang benar-benar diminati dapat membuat kebiasaan membaca terasa lebih mudah dijalani.

2. Membuat kue dengan penuh ketelatenan

Editor: Hanny Suwindari
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