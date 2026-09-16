Tibo Lungguh: 6 Weton Potensi Raih Pangkat dan Jabatan Terhormat Menurut Primbon Jawa

Weton tibo lungguh raih pangkat dan jabatan terhormat menurut primbon jawa./Magnific/ katemangostar
JawaPos.com – Primbon Jawa mengenal istilah Tibo Lungguh untuk weton yang berpotensi meraih pangkat dan jabatan terhormat.
Golongan weton ini dipercaya memiliki peluang besar bekerja dengan kedudukan yang dihormati banyak orang.
Perhitungan lima siklus hari dan pasaran menjadi dasar penentuan kategori weton peraih kedudukan ini.
Dilansir dari akun YouTube jaya wening pada Rabu (16/9), disebutkan enam weton yang menurut primbon Jawa termasuk dalam kategori Tibo Lungguh tersebut.
1. Selasa legi
Weton Selasa Legi termasuk dalam hitungan yang jatuh pada kategori Tibo Lungguh menurut primbon Jawa.
Kedudukan atau pangkat diramalkan lebih mudah diraih oleh pemilik weton ini dalam kariernya.
Nama yang terhormat kerap menyertai perjalanan hidup mereka di lingkungan sekitarnya.
Kehormatan tersebut bisa berlaku dalam satu lingkungan, wilayah, maupun daerah tempat tinggal mereka.
Kecocokan bekerja sebagai orang berpangkat menjadi salah satu keistimewaan yang melekat pada weton ini.
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Jawa Pos
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