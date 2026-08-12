3 Weton yang Rezekinya Terbuka Lebar di Tahun 2026, Jabatan dan Kedudukan Datang Menghampiri

JawaPos.com - Setiap orang tentu memiliki keinginan untuk mengejar sesuatu yang juga sering kali berbeda tiap-tiap orang.

Beberapa di antaranya ada yang menginginkan sebuah status atau penghormatan dari orang di sekitarnya.

Menariknya, hal semacam itu dimungkinkan untuk diraih di tahun 2026 ketika keberuntungan membuka jalan untuk meraihnya.

Melansir dari kanal YouTube Tv KDM, berikut weton yang rezekinya terbuka lebar di tahun 2026 saat jabatan dan kedudukan datang menghampiri.

1. Weton Jumat Kliwon

Dalam kepercayaan primbon, orang yang lahir dengan weton Jumat Kliwon sering kali diberkahi dengan kepandaian.

Tidak jarang tawaran untuk menduduki suatu jabatan datang karena adanya pengakuan dari orang sekitar terhadap kemampuan diri mereka.

Di tahun 2026 ini sendiri mereka dimungkinkan untuk memperoleh hal tersebut dari tempat kerja.

Kecakapan dalam bidang yang dipegang membuat mereka diberikan kesempatan untuk mengisi suatu posisi yang lebih tinggi di tempat kerja.