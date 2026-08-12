Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Muhammad Rais Raya
Kamis, 13 Agustus 2026 | 05.33 WIB

3 Weton yang Rezekinya Terbuka Lebar di Tahun 2026, Jabatan dan Kedudukan Datang Menghampiri

Ilustrasi Rezeki (magnific) - Image

Ilustrasi Rezeki (magnific)

JawaPos.com - Setiap orang tentu memiliki keinginan untuk mengejar sesuatu yang juga sering kali berbeda tiap-tiap orang.

Beberapa di antaranya ada yang menginginkan sebuah status atau penghormatan dari orang di sekitarnya.

Menariknya, hal semacam itu dimungkinkan untuk diraih di tahun 2026 ketika keberuntungan membuka jalan untuk meraihnya.

Melansir dari kanal YouTube Tv KDM, berikut weton yang rezekinya terbuka lebar di tahun 2026 saat jabatan dan kedudukan datang menghampiri.

1. Weton Jumat Kliwon

Dalam kepercayaan primbon, orang yang lahir dengan weton Jumat Kliwon sering kali diberkahi dengan kepandaian.

Tidak jarang tawaran untuk menduduki suatu jabatan datang karena adanya pengakuan dari  orang sekitar terhadap kemampuan diri mereka.

Di tahun 2026 ini sendiri mereka dimungkinkan untuk memperoleh hal tersebut dari tempat kerja.

Kecakapan dalam bidang yang dipegang membuat mereka diberikan kesempatan untuk mengisi suatu posisi yang lebih tinggi di tempat kerja.

2. Weton Sabtu Legi

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait
Zinedine Zidane Hadapi 4 Sorotan Besar pada Awal Masa Jabatan Bersama Timnas Prancis - Image
Sepak Bola Dunia

Zinedine Zidane Hadapi 4 Sorotan Besar pada Awal Masa Jabatan Bersama Timnas Prancis

Jumat, 31 Juli 2026 | 05.53 WIB

Dituding Terima Aliran Korupsi DJKA Rp 100 Juta, Gus Miftah: Saya Kaget Tapi Siap Kembalikan - Image
Kasuistika

Dituding Terima Aliran Korupsi DJKA Rp 100 Juta, Gus Miftah: Saya Kaget Tapi Siap Kembalikan

Rabu, 22 Juli 2026 | 05.39 WIB

Karier Naik Kelas! Inilah 6 Shio yang Berpotensi Mendapat Jabatan Lebih Tinggi dan Penghasilan Lebih Besar di Juli - Image
Zodiak

Karier Naik Kelas! Inilah 6 Shio yang Berpotensi Mendapat Jabatan Lebih Tinggi dan Penghasilan Lebih Besar di Juli

Senin, 29 Juni 2026 | 19.09 WIB

Terpopuler

Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek' - Image
1

Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek'

2

Pegawai Diskominfo Kukar Bakar Kantor Usai Wajah Dijadikan Stiker WA

3

Doktif Sebut Richard Lee Transfer Uang ke Mucikari, Klaim Gunakan Anak di Bawah Umur

4

Doktif Bongkar Transfer Rp 9 Juta Richard Lee, Disebut untuk Jasa Prostitusi

5

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

6

Richard Lee Bela Perempuan di Podcast, Eks Karyawan: Dia Penjahat Wanita

7

Perilaku Menantu Tak Cerminkan Orang Kerajaan, Sultan Brunei Cabut Gelar Istri Pangeran Abdul Malik

8

Eks Dewas KPK Albertina Ho Tak Lolos Seleksi CHA di KY, TII Bandingkan dengan Politikus Golkar Ini

9

Jessica Mila Sentil Kapten Kapal Soal Polemik Pulau Padar: Harus Terbuka soal Larangan Berlayar!

10

HUT ke-81 RI, Naik Suroboyo Bus dan Wira Wiri Cuma Rp81, Berlaku Sepekan 

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore