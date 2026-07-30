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Risma Azzah Fatin
Jumat, 31 Juli 2026 | 05.53 WIB

Zinedine Zidane Hadapi 4 Sorotan Besar pada Awal Masa Jabatan Bersama Timnas Prancis

Zinedine Zidane (Bein Sports) - Image

Zinedine Zidane (Bein Sports)

JawaPos.com – Zinedine Zidane resmi memulai era baru sebagai pelatih kepala Tim Nasional Prancis setelah ditunjuk menggantikan Didier Deschamps.

Namun, sebelum memimpin pertandingan pertamanya, legenda sepak bola Prancis tersebut sudah dihadapkan pada sejumlah kontroversi yang memicu perdebatan di ruang publik.

Berikut 4 isu yang menjadi sorotan pada awal kepemimpinan Zidane bersama Les Bleus, seperti dilansir dari laman Bein Sports pada Kamis (30/7).

1.     Pernyataan Zidane Disebut Lebih Besar daripada Federasi Sepak Bola Prancis

Komentar yang menyebut Zidane lebih besar daripada Federasi Sepak Bola Prancis memicu perdebatan luas di kalangan publik dan media. Pernyataan tersebut disampaikan oleh penulis sepak bola Prancis, Thibaud Leplat, yang menilai pengaruh Zidane melampaui institusi sepak bola nasional. Ucapan itu kemudian menjadi topik hangat karena dinilai menimbulkan perbandingan antara figur Zidane dan otoritas federasi.

2.     Besarnya Pengaruh Zidane dalam Sepak Bola Prancis

Leplat juga menyebut Zidane sebagai sosok yang memiliki pengaruh budaya, olahraga, dan simbolis yang sangat kuat di Prancis. Ia menilai reputasi Zidane dibangun melalui prestasi, citra publik, serta dukungan dari berbagai pihak di luar federasi. Penilaian tersebut memunculkan perdebatan mengenai batas antara pengaruh pribadi dan kewenangan institusional dalam sepak bola Prancis.

3.     Munculnya Kembali Isu Mantan Presiden Federasi Sepak Bola Prancis

Editor: Novia Tri Astuti
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