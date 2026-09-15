Naungan Rezeki Semesta: 5 Weton Cocok Jadi Pejabat dan Pimpinan Menurut Primbon Jawa

JawaPos.com – Primbon Jawa mengenal istilah Rezeki Semesta untuk weton yang cocok menjadi pejabat dan pimpinan.

Golongan weton ini dipercaya akan kaya raya dan berlimpah rezeki sepanjang hidupnya selama menjabat.

Kombinasi unsur alam yang saling menguatkan menjadi dasar keistimewaan yang melekat pada kategori weton ini.

Dilansir dari akun YouTube Relaxing Piano Elio Foster Officialpada Senin (14/9), disebutkan lima weton yang menurut primbon Jawa termasuk dalam kategori Rezeki Semesta tersebut.

1. Rabu legi

Weton Rabu Legi menjunjung tinggi kejujuran serta keadilan dalam menjalin hubungan dengan siapa saja.

Kemampuan memecahkan masalah rumit dengan mudah menjadi keistimewaan yang melekat pada weton ini.

Pemikiran positif serta jiwa dermawan turut menjadi karakter menonjol yang mereka miliki.

Wawasan luas membuat mereka sering dijadikan tempat bertanya dan mencari nasihat oleh orang lain.